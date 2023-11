San Marino. La Juvenes Dogana ribalta lo svantaggio ed è ai quarti di Titano Futsal Cup

I biancorossoblù cancellano il 2-3 dell’andata, vincendo 5-3. Levani: “Bene la qualificazione, meno la prestazione”

Con un po’ di fatica, ma la Juvenes Dogana Futsal c’è e anche quest’anno accede ai quarti di finale di Titano Futsal Cup, in cui sfiderà La Fiorita. Dopo il 3-2 dell’andata in favore del Pennarossa, la squadra di Serravalle ha ribaltato il risultato, vincendo per 5-3 nel ritorno, il giusto scarto per passare il turno senza ricorrere ai supplementari. La formazione di Chiesanuova si è rivelata avversaria assai ostica, tenendo vivo il discorso qualificazione fino all’ultimo secondo e non arrendendosi anche quando era sotto di tre goal. Ad aprire le marcature è la Juvenes Dogana, che pareggia la differenza reti al 15′, con Alberto Bologna, ma Alessandro Ciacci riporta subito avanti il Pennarossa, che è addirittura va sul 2-1 al 28′, grazie all’autogoal di Tommaso Cecchetti. Sotto di due goal, nel complesso, e virtualmente eliminata, la squadra di Serravalle non molla e reagisce tra il 40′ e il 51′ grazie alla qualità dei singoli: Simone Chezzi e William Cavalli (due volte) riportano avanti i biancorossoblù, che concludono l’opera al 60′, di nuovo con Chezzi. L’ultimo tentativo del Pennarossa arriva nei minuti di recupero, con la rete di Alex Maiani a tenere viva la speranza, esaurita, però, dal triplice fischio dell’arbitro.

Felice per il passaggio del turno, ma non soddisfatto dalla prova dei propri ragazzi, che solo tre giorni prima avevano strappato un punto alla Folgore, in campionato, è Roberto Levani, allenatore della Juvenes Dogana: “Anche se ci siamo qualificati, la partita è stata deludente. Avevo chiesto di giocare come se fosse una finale, essendo un incontro da dentro o fuori, e l’approccio è stato sbagliato. Per fortuna, nel secondo tempo i singoli hanno fatto valere il proprio tasso tecnico e abbiamo portato a casa il risultato, però mi aspetto di più dalla squadra: voglio vedere un gruppo consapevole dei propri mezzi. Ora bisognerà trovare continuità”.

Come per la squadra di calcio a 11, che lo affronterà domenica, ad attendere la Juvenes Dogana Futsal c’è il derby con il Cosmos, in programma martedì sera. Una partita vista da Levani come “molto dura, sia sul piano fisico, sia su quello tattico”, che i biancorossoblù affronteranno senza Cavalli, squalificato nel finale dell’altro derby, contro la Folgore, e Nicolò Gianni, infortunato e probabile assente per circa un mese. “A questo punto, la squadra dovrà veramente fare una grande prestazione – spiega l’allenatore –. Me l’aspettavo anche stasera, ma, adesso, ancora di più voglio che si cominci ad andare sulla strada giusta e che ci si rimanga. Per arrivare in cima dobbiamo fare un passo dopo l’altro e mai fermarsi. Invece, noi a volte ne facciamo alcuni indietro. Resto comunque ottimista, anche perché lunedì abbiamo disputato una grande partita”.

