San Marino. La Lenza Biancazzurra vince il titolo sammarinese per società

Nel fine settimana si sono tenute la seconda e la terza prova del Campionato Sammarinese per Società al Canale Circondariale di Ostellato. Nella giornata di sabato 5 ottobre la vittoria è andata alla Lenza Biancazzurra con 19 penalità con la squadra formata da Jacopo Angelini, Massimo Biordi, Ivan Biordi e Stefano Reggini. Secondo posto per la squadra A della Cannisti Dogana (39 penalità) e al terzo Serravalle Maver. Domenica 6 il successo della Cannisti Dogana A formata da Flavio Malpassi, Filippo Scarponi, Filippo Parenti e Marco Scarponi non è stato a sufficienza per superare in classifica la Lenza Biancazzurra, che quindi si è aggiudicata il titolo biancazzurro 2024 e la possibilità di rappresentare i colori di San Marino al Campionato del Mondo per club, che si terrà in Irlanda il prossimo anno.