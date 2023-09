San Marino. La loro furbizia criminale … di Emilio Della Balda

Mi dicono e mi scrivono che faccio tante prediche, ma che l’andazzo è sempre quello. È senz’altro vero. Anzi, continua il declino in un’immobilismo che non ha precedenti, cresce il disagio delle famiglie, la migrazione dei giovani all’estero aumenta. La crisi della politica è sempre più grave. Il governino non è in grado di affrontare i problemi del Paese, così come non lo è stato il governone.

Tanti mi chiedono come si può agire per cambiare la situazione. Forse sono un po’ distratti perché le mie ” prediche ” contengono anche le proposte per il cambiamento.

È fin troppo chiaro che la Repubblica ha grandi potenzialità che però vanno individuate e definite in una politica economica programmata, sorretta da una politica estera attiva. Per essere presi in considerazione dobbiamo abbandonare gli stratagemmi, l’affarismo, le furbate, i segreti e le improvvisazioni. Dobbiamo realizzare che il nostro futuro è nei servizi ad alta specializzazione e in una diplomazia che opera, con precise direttive, nell’interesse di San Marino. Il nostro modello non può essere Montecarlo, ma la Repubblica del lavoro, della bellezza, della cultura, della libertà, della pace.

Le cose nel nostro Paese potrebbero andare molto meglio, ma dovremmo cambiare tutti. Non è possibile; non è accettabile che tanti cittadini invece di attivarsi per il cambiamento, invidiano le ricchezze dei ladri e la loro…furbizia criminale.

Emilio Della Balda