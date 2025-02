San Marino. La Nazionale scalda i motori in vista delle Qualificazioni ai Mondiali

Reduce dal periodo probabilmente più esaltante e foriero di soddisfazioni della propria storia, la Nazionale di San Marino vara gli impegni del 2025 con un ulteriore allenamento utile a Roberto Cevoli per testare sul campo anche i tanti, tantissimi giovani che presto o tardi arriveranno ad ingrossare le file dei Biancazzurri.

La Federcalcio di San Marino, tanto quanto il Commissario Tecnico, non ha mai fatto mistero della ferma volontà di puntare sui giovani. Scelta che l’anno scorso ha maturato notevoli dividendi, rintracciabili nei sette punti conquistati in quattro partite di UEFA Nations League in un girone che ha visto i Titani chiudere in vetta e garantirsi la promozione alla Lega C della prossima edizione del torneo.

Ora viene il bello, con l’asticella che inevitabilmente si alza ancora di più. A marzo il debutto nelle Qualificazioni ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti 2026 che per San Marino si sostanzia nelle doppie sfide con Austria, Romania, Bosnia ed Erzegovina e Cipro. Quattro gare ufficiali sulla strada per le fasi finali della Coppa del Mondo, cui i Biancazzurri potrebbero ambire anche tramite i playoff dedicati ad alcune delle capolista nei gironi della scorsa UEFA Nations League.

Intanto, Roberto Cevoli e il suo staff questa sera dirigeranno il secondo allenamento dell’anno solare che si rivolgerà anche a tanti ragazzi sammarinesi che in questi mesi si stanno distinguendo nei rispettivi club di appartenenza e – in taluni casi – pure nei settori giovanili degli stessi. I Biancazzurri, convocati alle 18:00, sosteranno la seduta al San Marino Stadium a partire dalle 19:00.

GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB AMICI Pietro Portiere 27/01/2004 Fossombrone BORASCO Fabio Portiere 18/09/2005 San Marino Academy CAPICCHIONI Lorenzo Centrocampista 19/01/2002 Pietracuta CERVELLINI Tommy Centrocampista 04/08/2006 San Marino Academy CEVOLI Michele Difensore 22/07/1998 Juvenes-Dogana CHIARUZZI Nicolò Centrocampista 28/10/2005 Fiorentino COLONNA Davide Portiere 10/11/2000 Domagnano CONTADINI Andrea Centrocampista 18/08/2002 Pietracuta FABBRI Filippo Difensore 07/01/2002 San Marino Calcio GIACOPETTI Nicolas Attaccante 05/06/2006 San Marino Academy GRANDONI Giacomo Attaccante 22/01/2008 San Marino Academy GUIDI Matteo Difensore 15/01/2003 Young Santarcangelo LAZZARI Lorenzo Centrocampista 06/06/2003 Pietracuta MATTEONI Giacomo Difensore 11/04/2002 Pietracuta PASOLINI Marco Difensore 26/04/2003 Pietracuta PENNACCHINI Luca Centrocampista 12/05/2008 San Marino Academy RICCARDI Alberto Difensore 01/10/2006 La Fiorita ROSSI Dante Carlos Difensore 12/07/1987 Tropical Coriano SAMMARITANI Matteo Difensore 07/07/2009 Rimini SANTI Simone Attaccante 03/05/2004 San Marino Academy SENSOLI Nicko Attaccante 14/06/2005 Tre Fiori TAMAGNINI Simone Centrocampista 17/01/2008 San Marino Academy TERNI Filippo Difensore 01/03/2009 Cesena TOSI Alessandro Difensore 28/04/2001 San Marino Calcio VALENTINI Giacomo Difensore 26/06/2001 Juvenes-Dogana VITAIOLI Matteo Attaccante 27/10/1989 La Fiorita ZAFFERANI Riccardo Difensore 22/05/2006 San Marino Academy ZANNONI Samuele Centrocampista 29/04/2002 Pietracuta

FSGC