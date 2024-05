San Marino. La partecipazione di WUSME all’Annual Investment Meeting Congress 2024 ad Abu Dhabi

San Marino, 7 maggio 2024

W.U.S.M.E, “Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese”, Organizzazione internazionale con sede nella Repubblica di San Marino fondata su iniziativa di Gian Franco Terenzi, è presente all’ANNUAL INVESTMENT MEETING CONGRESS, in programma ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) dal 7 al 9 maggio 2024, in qualità di Partner Internazionale, contribuendo attivamente ai lavori con la partecipazione di un suo Delegato Rappresentante dalla Tunisia che interverrà alla tavola rotonda sul tema “Sfide incentrate sui clienti: innovare per attrarre – Il potere dell’intelligenza artificiale nella fidelizzazione dei clienti” all’interno del Programma previsto per le PMI (Vertice sugli investimenti degli imprenditori).

Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri chiave di AIM, che si concentra sull’aiutarle a trovare nuove prospettive e soluzioni di finanziamento, accedere ai mercati di tutto il mondo e presentare le loro idee imprenditoriali.