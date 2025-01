San Marino. La passività di Antonella Mularoni e la manna di Luca Minna. Ecco cosa si scriveva qualche anno fa

La frequentazione di diplomatici poco raccomandabili ha fatto perdere il contatto con la realtà alla segretaria Mularoni, che invece di pensare al territorio è divenuta il general contractor del paese.

Va dispensando promesse di un rilancio economico indifferente ai rischi dello Stato e corredato di immancabili minacce di sciagura se il popolo, ostinatamente, non si voglia piegare alla sua idea oligarchica di gestione del potere.

Con spirito passivo, come la definisce la commissione d’inchiesta sulla tangente Sopaf/Cassa di Risparmio, non si cura che i referenti che le propongono affari siano credibili, o quantomeno che non abbiano guai con la giustizia: a lei basta credere ad ogni promessa di guadagno facile, e spendersi affinché tutti i cittadini si pieghino a loro volta a una visione irrealistica e superficiale della realtà.

Poco interessavano i precedenti di Phua, a lei (allora Segretario agli Esteri) era sufficiente ci promettesse di costruire l’Aman resort, ed era quindi sufficiente accontentarsi di un’autocertificazione! E quanto ce l’hanno menata con la grande opportunità, imperdibile, dell’Aman resort?

Ora poco le interessa delle vicende giudiziarie di Minna negli USA: le è sufficiente che ci prometta di cambiare le sorti del paese con un progetto energetico la cui tecnologia è superata, e che nessuno vorrebbe sotto casa!

Del resto non si poneva problemi nemmeno quando Gabriele Gatti chiedeva in sua presenza un “sovrapprezzo” di 15 milioni da versare in Lussemburgo, perché dovrebbe iniziare ora a farsi qualche domanda?

Il comunicato con cui si fa promotrice del boiler di Faetano (di un boiler si tratta, mica di altro!) è a dir poco delirante! La volontà di aggirare la buona fede della popolazione è stomachevole. Parla di nazione smart, ma non siamo né una nazione (bensì uno Stato) né si può diventare “smart” o “ecosostenibili” o liberi da fonti fossili (affermazioni condensate nelle poche righe di comunicato frutto di disperazione) importando quantità di metano da chissà dove per bruciarlo e rivenderlo al circondario!

La disperazione della Mularoni, simile a quella di Berlusconi che prometteva un milione di posti di lavoro (ovviamente mai realizzati, forse perduti), la conduce a promettere 1000 posti di lavoro, a parlare di “teleriscaldamento” sapendo bene che la rete idrica sammarinese disperde in poche centinaia di metri qualsiasi calore, a fare una confusione consapevole tra creazione di energia e mobilità elettrica…come se le auto elettriche senza una centrale a metano non potessero circolare!

Non manca poi l’ulteriore frase ad effetto: aumento del PIL del 20%, riduzione delle bollette del 25%. La manna di Minna!

Un paese, in verità, potrebbe considerarsi smart se le emissioni complessive diminuissero. Lo si può fare decentrando le fonti di creazione energetiche, con microimpianti di generazione e anche, perché no, di co-generazione ma familiari. In tal modo le emissioni della singola abitazione diminuirebbero, lo Stato risparmierebbe perché si ridurrebbero complessivamente le importazioni di fonti fossili che San Marino non produce e l’economia ripartirebbe per via delle installazioni nelle abitazioni in mano a piccole attività artigiane.

Con una centrale si va nel verso opposto: accentramento della creazione di energia in mano a un solo investitore non sammarinese. Sottomissione dello Stato alle condizioni del privato. Aumento delle emissioni (a quello delle famiglie e delle abitazioni si aggiungerebbero quelle della centrale). Aumento del potere concessorio del politico al grande investitore.

Scrive la Mularoni che “ha firmato” con i giapponesi. Bene, qua sta il problema, nelle relazioni di potere tra politica (passiva e superficiale, frivola) e investitori: lungi dal tutelare la nostra sovranità ci siamo ritrovati nel tempo ad avere Segretari a disposizione del marketing, o della marchetta, all’investitore che la spara più grossa.

È un copione che si ripete, e che non ci piace: conta ben poco che il collega della Mularoni, Teodoro Lonfernini, si spertichi in sofismi sull’“interesse del paese” mentre anche lui, con la sua passività, nulla ha fatto e fa contro la discrezionalità degli appalti nell’azienda su cui ha la delega: qua la differenza è tra chi crede che la politica possa tutto, e la popolazione deve stare zitta, accettare e chinare la testa (o al massimo venir intimorita con minacce di qualche esito funesto se non accetta i soprusi della politica) e chi crede che invece la politica sia servizio ai cittadini, e che i cittadini siano e rimangano il vero sovrano.

Su questa strada, quella seria dell’analisi e della sintesi, della serietà e dell’approfondimento, della lotta alla superficialità utile solo all’élite al potere, ci posizioniamo noi. Certi che San Marino sia un popolo assennato e consapevole, contrapposto a una classe politica e dirigente elitista e, come scritto giustamente da Fausta Morganti qualche settimana fa, intimamente oligarchica.

Movimento RETE

Liberamente San Marino

Luca Lazzari