San Marino. La patata bollente e le patate lesse … di Sergio Pizzolante

Lui era andato a vedere la Juve, che i libici considerano un po’ loro, una volta era loro, in parte, in società con gli Agnelli, gli editori del principale giornale della sinistra adesso. Il giornale di riferimento di Landini e della Schlein.

Ad un certo punto ci arriva in casa una patata bollente. Il capo della polizia giudiziaria libica viene arrestato in Italia dopo aver, a lungo, girovagato in Europa.

Non lo so e non mi importa, non è importante.

E invece no. L’opposizione in Italia la fanno alcune correnti della magistratura, come disse un paio d’anni fa Crosetto.

Ma per fare opposizione in modo efficace ci vuole intelligenza politica. Che non esiste. Lo so che state pensando alla Serracchiani….Ma non mi riferisco a lei. Pensate alla Schlein? No non mi riferisco nemmeno a lei.

Non mi faccio intimidire, non mi faccio ricattare.

Un atto dovuto?

Cioè io, ex parlamentare come Li Gotti, scrivo una lettera, un esposto alla Procura di Roma, ipotizzando un reato commesso dalla Presidente del Consiglio e da mezzo Governo e la Procura indaga (leggete la notifica: “quale persona indagata”)?

E’ una cosa pazzesca.

Cioè, io, come ex parlamentare o come semplice cittadino posso far indagare il Governo quando mi pare? Con una lettera per notizie apprese dalla stampa. C’è da piangere ma non riesco a non ridere.

Cioè, Li Gotti non ha una notizia di reato, ha una notizia di stampa e ipotizza un reato e il Capo della Procura più importante d’Italia indaga il Governo? C’è da morir dal ridere. Per poi piangere. Per questo Paese (ma fra poco dirò Nazione anche io… mi costringono!) incredibile.