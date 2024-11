San Marino. La pesca presenta il libro sui 70 anni della Federazione e prosegue la ricca attività dei campionati

È stato un fine settimana denso di impegni per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva, che nel corso della serata di venerdì ha presentato il libro celebrativo dei 70 anni della Federazione. Alla serata, alla quale hanno presenziato anche Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport; Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per la Cultura e Gian Primo Giardi, presidente del Cons, oltre ad altre figure politiche e sportive, sono stati anche celebrati gli atleti che si sono contraddistinti con numerose premiazioni. Tra sabato 16 e domenica 17 novembre al lago Le Querce di Rimini il sammarinese Andrea Fabbri si è aggiudicato il Trofeo San Martino con 5.300 punti. Si è concluso anche il Campionato Sammarinese di specialità Feeder con l’ultima prova svolta al lago Club House di Fano. Domenico Rattini si aggiudica la prova, ma in virtù dei risultati Giancarlo Fusini è il campione 2024 di specialità, seguito sul podio da Marco Bendinelli e Fabio Drudi. In contemporanea si sono svolte anche altre due manifestazioni. La prima giornata del Campionato Sammarinese pesca in mare dalla barca con la prova vinta da Federico Bruschi, seguito al secondo posto da Federico Soldati e al terzo da Daniel Moroni e il Trofeo Senza Frontiere. La gara organizzata in collaborazione tra la Federpesca e la Fipsas Emilia Romagna ha visto trionfare la coppia formata dal sammarinese Samuele Brighi e l’italiano Lorenzo Sommariva con 27.600 punti.