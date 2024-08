San Marino. La Prima Squadra femminile riabbraccia Flavia Fancellu

Non solo arrivi e conferme, ma anche qualche ritorno. Uno riguarda Flavia Fancellu, attaccante classe 2004 già passata dalla San Marino Academy nella stagione 2022-23, sotto la gestione Domenichetti. “Sono molto entusiasta di questo ritorno – fa sapere la giocatrice sarda – Già due stagioni fa mi ero trovata bene con il gruppo e con la società, che ho sempre trovato molto seria. Ritrovo alcune delle compagne che avevo allora e questa cosa mi rende molto felice. Non vedo l’ora che inizi il campionato!”

Flavia agisce sulla fascia. Prevalentemente, ma non esclusivamente. “La posizione di esterna d’attacco è quella che prediligo, ma posso svolgere un po’ tutti i ruoli sul fronte offensivo. Naturalmente sono a completa disposizione delle esigenze tattiche del mister e della squadra. Lui mi ha subito fatto una grossa impressione per preparazione e serietà. Sono sicura che possiamo fare bene.”

Un impatto positivo non solo col mister ma anche col gruppo, che in parte Fancellu già conosceva. “Questi primi allenamenti sono andati molto bene. Come dicevo, è stato un piacere ritrovare le vecchie compagne. Con le nuove stiamo cercando di amalgamarci, di formare un gruppo compatto in campo e fuori.”

‘Vecchie’ compagne solo per modo di dire, perché alcune di esse hanno la stessa età di Flavia e con loro – specificatamente con Pirini e Giuliani – l’attaccante ex Ravenna ha giocato anche alcune gare in Primavera, due stagioni fa, lasciando peraltro il segno. “È bello constatare la crescita che hanno fatto le ragazze che due anni fa giocavano in Primavera e con le quali ho condiviso non poche partite anche in quella categoria, arrivando ad una insperata e bellissima salvezza. Ora, in Prima Squadra, siamo tutte chiamate a dare un grande contributo, indipendentemente dalla nostra età.”

Dopo la parentesi al Ravenna riparte dal Titano, Flavia, con alcuni obiettivi personali. “Vorrei migliorarmi rispetto alle passate stagioni. Quello che mi interessa sono una maggiore continuità di rendimento ed un maggiore contributo in termini di gol e assist. Lavoro per questo.”

Bentornata, Flavia!

Ufficio Stampa