San Marino. La promozione del territorio e dell’ambiente: priorità per il PDCS

La tutela del territorio e dell’ambiente è una delle sfide più importanti per garantire una qualità della vita sempre migliore a San Marino. Durante la scorsa legislatura, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla crisi energetica, sono stati portati avanti progetti concreti che hanno generato risultati significativi per il Paese.

Tra questi:

-Più energie rinnovabili e meno sprechi: riviste le normative per incentivare l’uso di energie pulite e migliorare l’efficienza energetica degli edifici, riducendo sia le emissioni di CO? che i costi in bolletta.

-Un sistema idrico più efficiente: avviato il progetto per modernizzare la rete idrica e ridurre le perdite d’acqua.

-Maggiore tutela dell’ambiente naturale: rafforzata la protezione delle aree verdi con l’avvio di progetti mirati alla promozione ed al rispetto del territorio.

-Gestione più efficiente dei rifiuti: potenziata la raccolta differenziata, con l’incremento della parte riciclabile, e rafforzate le collaborazioni internazionali per ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza del sistema.

Pur nella consapevolezza che c’è ancora molto da fare, questi risultati dimostrano la bontà del percorso intrapreso. Tuttavia, sarà necessario proseguire con determinazione per completare i progetti avviati e affrontare le nuove sfide legate alla sostenibilità, ed il PDCS è pronto a collaborare con tutte le forze politiche per trasformare le idee migliori in azioni concrete per il futuro del Paese.

Rispetto alle recenti critiche da parte di coloro che, pur avendo avuto in passato dirette responsabilità della gestione del territorio sono ricordati per non aver portato al Paese alcun risultato tangibile, il PDCS risponde con i fatti: azioni concrete e benefici reali per i cittadini.

Confermando la stima ed il sostegno al Segretario di Stato Stefano Canti, che nella scorsa Legislatura era il titolare della Segreteria per il Territorio, il PDCS ribadisce il proprio impegno per la gestione responsabile dell’ambiente e per dare al Paese un futuro di sostenibilità e prosperità.

San Marino, 20 novembre 2024

PDCS