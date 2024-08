San Marino. La questione del dissesto di Rtv toccata solo marginalmente dal Consiglio di ieri. Sds Gatti: ”c’è un grave disavanzo, si è trovato l’accordo per intervenire nella misura del 50 per cento tra i due soci. C’è un lavoro da fare, vanno analizzate le criticità”

Segretario di Stato Marco Gatti – replica: E’ chiaro che in questa variazione non si vedono le scelte politiche. Abbiamo fatto degli spostamenti di capitolo, c’e? una variazione legata ad un cambiamento di attribuzione, e? una posta neutra. Per gli oneri convenzionali di RTV, come gia? anticipato, e? afferente alla problematica emersa, c’e? un grave disavanzo, si e? trovato l’accordo per intervenire nella misura del 50 per cento tra i due soci. Ma chiaramente su RTV c’e? un lavoro da fare, vanno analizzate le criticita?.