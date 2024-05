San Marino. La Repubblica delle… piadine! … di Paolo Forcellini

Questa foto scattata dall’amico Italo Pedini evidenzia il degrado in cui versano alcune zone della Capitale San Marino. Qui vediamo il Nido del Falco, abbandonato da anni, così come l’ex Tiro a Volo. Ogni volta che si avvicina qualcuno con l’intenzione di investire e riattivare queste strutture, con evidenti benefici per l’intero paese, i progetti vengono sistematicamente messi in discussione dai detrattori senza possibilità di compromesso, costringendo gli investitori ad abbandonare i loro piani di rilancio.

Sia l’ex Tiro a Volo che il Nido del Falco versano in uno stato di abbandono da più di trent’anni, nonostante vari tentativi di recupero da parte di diversi governi. Questa situazione riflette l’immobilismo che spesso affligge le nostre istituzioni. Sembra proprio che siamo diventati la Repubblica delle… piadine!

Paolo Forcellini