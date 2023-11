San Marino. La sammarinese Monica Hill a IO CANTO GENERATION la trasmissione con Jerry Scotti su Canale5

“Io Canto Generation“, condotto da Gerry Scotti, è una trasmissione televisiva riproposta da Mediaset dopo un precedente successo tra il 2010 e il 2013. La nuova edizione, partita il 22 novembre, prevede sei puntate. La competizione coinvolge 24 giovani talenti canori, dai 10 ai 15 anni, divisi in sei squadre guidate da figure note della musica italiana: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Questi mentor non solo guideranno i giovani, ma si esibiranno anche in duetti con loro.

La giuria, composta da Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola, giudicherà le performance, creando una classifica iniziale che potrebbe essere modificata dal voto del pubblico in studio. Chiara Tortorella, speaker radiofonica, rappresenterà la radio ufficiale del programma, R101, e avrà il potere di salvare due concorrenti della squadra ultima in classifica a ogni puntata.

Il vincitore finale di “Io Canto Generation” riceverà un premio significativo: un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway e la possibilità di registrare una cover, offerta da R101?