San Marino. La sconfitta contro La Fiorita nello scontro diretto ha avuto il sapore di beffa per il Murata

La sconfitta contro La Fiorita nello scontro diretto ha avuto il sapore di beffa per il Murata. In vantaggio, la squadra di Angelini è stata raggiunta su autorete sull’1-1 ad inizio ripresa, poi Cunha ha colpito il palo. Quindi è arrivato il rigore del 2-1 per La Fiorita a cui ha fatto segno un altro penalty nel finale sbagliato da Amati. Sul fronte Murata, si leva forte la protesta del club perché sullo 0-0 è stato negato un rigore clamoroso per atterramento da tergo di Rodrigues – eloquenti le immagini tv – e successivamente non è stato sanzionato un fallo di mano in area, punito invece sull’altro fronte.

Il portiere Moussa Gueye commenta: “Siamo amareggiati per il risultato che è bugiardo, abbiamo tenuto testa a La Fiorita e non era facile. Siamo partiti un po’ nervosi, ci è mancata un po’ di tranquillità, poi ci siamo sciolti. Se fosse entrata la palla di Cunha non so come sarebbe finita, comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra con dei valori e abbiamo margini di miglioramento. Dobbiamo avere fiducia”.

La stagione scorsa la difesa del Murata era facilmente battibile, quest’anno è molto più ermetica anche grazie a Gueye.

“Si è alzato il valore della squadra, in sei partite tra campionato e Coppa Titano abbiamo subito tre gol di cui due autoreti e un rigore: su azione non abbiamo subito reti. Siamo la terza difesa. Giochiamo un bel calcio con palla a terra su indicazione del mister, cercando di evitare io per primo lanci lunghi e far partire l’azione dai difensori”.

Gueye, la sorprende questo avvio e dove può arrivare il Murata?

“Ero convinto di fare bene sulla scorta della seconda parte di stagione quando è arrivato mister Angelini. Il gruppo dei riconfermati unitamente ai ragazzi brasiliani hanno formato un gruppo affiatato: tra noi si è creato un bel rapporto. E’ ancora presto per identificare il nostro obiettivo, vediamo in che posizione arriviamo alla sosta di fine anno. Dobbiamo cercare di vincere le partite contro le squadre della nostra fascia come alla ripresa – venerdì 20 contro il Cailungo -;,quelli sono punti pesanti in ballo, se poi ci riesce qualche colpaccio contro le big tanto meglio. Comunque, un piazzamento migliore dell’ottavo posto della stagione scorsa è nelle nostre corde”.

Anche Gueye sta migliorando di partita in partita. In che cosa la squadra può crescere?

“E’ il frutto dell’importante lavoro settimanale che svolgo assieme al nostro staff assai professionale. Ho ampi margini di miglioramento sotto il profilo tecnico e mentale, cercherò di sfruttare al meglio questi mesi per crescere il più possibile. Quanto alla squadra, abbiamo il secondo attacco del campionato (12 gol) ma sprechiamo tanto: dobbiamo essere più cinici sotto porta”.

Comunicato stampa – foto FSGC