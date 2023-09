San Marino. La Segreteria di Stato Territorio, Ambiente ed Agricoltura e la Cooperativa Agricola Latte Sammarinese a “Cheese – le forme del latte 2023”!

Dopo il successo della partecipazione della Segreteria di Stato per l’Ambiente e l’Agricoltura, con il contributo del Consorzio Terra e della Cantini San Marino, agli eventi “Terra Madre 2022”, “Slow Wine Fair 2023” e “Vinitaly 2023”, San Marino prenderà parte quest’anno per la prima volta a “Cheese – le forme del latte 2023” un evento ricco di colori, sapori e profumi che quest’anno vedrà per la prima volta la partecipazione della nostra Repubblica tramite la Cooperativa Agricola Latte Sammarinese all’interno di uno spazio espositivo dove è possibile promuovere e degustare i prodotti della filiera del latte, formaggi e caciotte della Repubblica di San Marino.

L’evento internazionale, organizzato da Slow Food insieme alla Regione Piemonte, dedicato ai migliori formaggi a latte crudo del mondo è la manifestazione internazionale dedicata al mondo lattiero caseario ogni due anni raduna a Bra (CN) oltre 400 produttori e più di 300.000 visitatori da tutto il mondo. L’edizione 2023 mantiene la linea di avere all’interno del mercato prodotti a latte crudo da aziende che condividono la filosofia Slow Food e lavorano nel rispetto dell’ambiente a cui si aggiungono produttori di sa lumi naturali e aziende che producono miele e confetture. La manifestazione è finalizzata alla promozione dei valori della sostenibilità ambientale dei pascoli, alla tutela del paesaggio agricolo e uso saggio delle sue risorse nell’intento di promuovere un’agricoltura sostenibile attenta al rispetto della biodiversità, al recupero dei sapori e delle tecniche produttive tradizionali aventi un forte legame con cultura e tradizioni della Repubblica di San Marino è giunto alla 14esima edizione.

Un appuntamento di assoluto rilievo per il mondo agricolo dove saranno presenti tutte le regioni insieme ai produttori della rete Slow Food italiana e internazionale con un ricco calendario di eventi: degustazioni, conferenze ed incontri.

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura e la Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, in collaborazione con l’Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali, dal 15 al 18 settembre all’interno dello spazio espositivo dedicato alla Repubblica di San Marino, promuoveranno i prodotti che la Cooperativa Agricola produce. Il programma dell’evento può essere preso in visione tramite il sito web https://cheese.slowfood.it e sui social della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio): “La Slow Food è una grande organizzazione internazionale no profit impegnata a dare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi. Per la prima volta i prodotti della filiera lattiero casearia della Repubblica di San Marino verranno presentati in questo importante evento al quale parteciperanno 400 produttori e più di 300.000 visitatori da tutto il mondo, per fare conoscere le nostre eccellenze. Un piccolo territorio che cresce con la propria filiera lattiera casearia per far conoscere le proprie eccellenze”.

San Marino, 13 settembre 2023/1723 d.F.R.