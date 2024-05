San Marino. La stagione dell’aeronautica sammarinese riparte con un secondo posto di Marco Mularoni dal Trofeo Battistoni

Riparte la stagione agonistica per l’Aerobatic Team di San Marino. All’aeroporto Villa San Martino di Lugo di Romagna, si è svolta la Gara Acro V° Trofeo Battistoni organizzata dall’Aero Club Milano, prima prova valida per il campionato italiano di acrobazia aerea per le categorie Sportman, Intermedia, Avanzata e Illimitata. A esordire nella categoria Intermedia Marco Mularoni, che a bordo del suo fedele CAP10 e? salito sul secondo gradino del podio. Un ottimo risultato in attesa del passaggio al prossimo aereo molto più performante. Primo posto e? stato conquistato da Francesco Fullin dell’AeC Lugo e terzo posto per Alberto Mozzi dell’AeC Milano. I prossimi appuntamenti in programma per la Federazione prevedono gare a livello internazionale e nazionale per tutto il mese di giugno.