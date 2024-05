San Marino. La Titanica 2024: un’edizione speciale per celebrare il Tour de France

Borgo Maggiore (RSM), 24 Maggio 2024 – Presso la Casa del Castello di Borgo Maggiore si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione de La Titanica 2024, la ciclostorica non competitiva che si terrà il 15 e 16 giugno 2024, organizzata dalla Associazione Sportiva Virtusbike.

L’evento, settima tappa del Giro d’Italia d’Epoca, è giunto alla sua terza edizione e assume quest’anno un valore particolare, in quanto celebrerà il passaggio del Tour de France nella Repubblica di San Marino. Un’occasione unica per omaggiare il ciclismo di ogni tempo e la bellezza del nostro territorio.

Alla conferenza sono intervenuti i Segretari di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, per la Cultura Andrea Belluzzi, in rappresentanza della Segreteria per il Turismo, Giovanni Cecchetti, il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini, la Presidente del Giro d’Italia d’Epoca, Michela Moretti Girardengo, il Presidente della Federazione Sammarinese Ciclismo, Valter Baldisserra, e il Presidente dell’Associazione Sportiva Virtusbike, Andrea Ugolini.

Un’esperienza per tutti gli appassionati

La Titanica è aperta a ciclisti di tutti i livelli che possono scegliere tra tre percorsi di diversa difficoltà. il “Titanico”, con i suoi 77 km di cui ben 30 su strade bianche è il più impegnativo. Il percorso medio è il “Donna Felicissima”: 65 km di media difficoltà, adatto a ciclisti con un discreto livello di allenamento. Grande novità di quest’anno è il nuovo “Arengo”, un percorso di 40 km adatto a tutti, anche ai ciclisti meno esperti, per un’esperienza piacevole e rilassante alla scoperta dei borghi e delle colline sammarinesi.

Enogastronomia e eventi collaterali

Lungo i percorsi, presso i ristori e all’arrivo, i partecipanti potranno degustare prodotti tipici locali. Un ricco programma di eventi collaterali animerà il weekend, con mercatini vintage, il viaggio sul treno bianco azzurro, la serata “Pedali, storie e sapori” con cena ciclistica, ospiti e animazione, e per gli accompagnatori, visite guidate e tante occasioni di divertimento.

Novità 2024: “?? ???????? ?? ??????”

Tra le novità di questa edizione, una mostra di biciclette e cimeli d’epoca dal titolo “?? ???????? ?? ??????” presso Palazzo Graziani nella Città di San Marino dal 15 al 29 giugno 2024, giorno dello storico passaggio del Tour in Repubblica. A corredo della mostra, un’esposizione di opere pittoriche “Campioni senza tempo” dell’artista Ido Erani.

Dichiarazioni

Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per la Cultura: “Quest’anno, in occasione del passaggio del Tour, con i ragazzi della Virtusbike abbiamo ampliato il progetto de La Titanica, trasformandolo in un’iniziativa con un importante significato culturale. All’interno delle prestigiose sale di Palazzo Graziani, si snoderà un percorso espositivo che rende omaggio a un ciclismo d’altri tempi, intrecciando sapientemente storia, cultura e passione per le due ruote.

Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per lo sport: Tra poche settimane, il Tour de France farà tappa a San Marino, preceduto dalla suggestiva “Titanica”. Mentre l’epoca moderna offre eventi straordinari, La Titanica rappresenta un viaggio emozionante nel tempo, un’esperienza che rievoca i fasti del ciclismo di un’epoca passata.

Michela Girardengo, Presidente del Giro d’Italia d’Epoca: “La Titanica mi è entrata nel cuore l’anno scorso a San Marino. È un luogo che ho scoperto e di cui mi sono proprio innamorata. La Titanica è l’unica tappa estera del Giro d’Italia d’epoca ed è una tappa tutta in salita, ma tutta da scoprire. Perché i territori sammarinesi sono meravigliosi. Sono ricchi di storia e sono estremamente legati anche all’Italia. È proprio grazie a La Titanica che ho scoperto la storia di grande generosità di cui è stata protagonista la Repubblica nei terribili anni della guerra”.

Barbara Bollini, Capitano di Castello di Borgo Maggiore: “Ho sostenuto fin dalla prima edizione questa bella iniziativa, che ha continuato a crescere di anno in anno. Sono orgogliosa che questo evento sia così strettamente legata al nostro Castello. L’auspicio per il 15 e 16 giugno è di riempire il Borgo di Biciclette”

Iscrizioni e informazioni

Per informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito web https://www.latitanica.org/ o seguire La Titanica sui social media: Facebook e Instagram.

La Titanica 2024: un’occasione unica per vivere il ciclismo e la bellezza del territorio sammarinese.

Contatti:

Sito web: https://www.latitanica.org/

Facebook: https://www.facebook.com/latitanica.org/

Enrico Terenzi

Comitato organizzativo La Titanica

3348987631

info@latitanica.org