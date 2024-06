San Marino. La Vita Sancti Marini riprodotta in un fedelissimo facsimile

Iniziativa presentata oggi che rientra nelle iniziative a sostegno della candidatura all’UNESCO del progetto

Presentata oggi la riproduzione facsimilare del manoscritto F III 16, conservato a Torino nella Biblioteca Nazionale Universitaria, che contiene il testo più antico della Vita Sanctorum Marini et Leonis, cioè il racconto del percorso reale e spirituale dei santi Marino e Leone dalle coste della Dalmazia al Monte Titano attraverso l’alto Adriatico. Il documento costituisce un primo ed essenziale riferimento per l’esistenza stessa della Repubblica di San Marino e lo scorso autunno era stato esposto nell’atrio di Palazzo Pubblico. La prima pubblicazione del Manoscritto si colloca fra le iniziative a sostegno della candidatura per l’iscrizione del progetto al Registro UNESCO Memory of the World, depositata il 30 novembre 2023 ed ora al vaglio della Commissione Generale UNESCO di Parigi. La Repubblica di San Marino accede per la prima volta a questo programma UNESCO proprio grazie a questo manoscritto: dalla narrazione traspare infatti il processo con cui, nel IV secolo d.C., il Santo gettava le basi per una comunità civile e religiosa fondata su valori attualissimi di pace, rispetto e giustizia. Il facsimile presentato oggi è edito da IMAGO S.r.l. e riporta in maniera assolutamente fedele tutti gli aspetti materiali del manoscritto originale, consente una perfetta visione paleografica e codicologica, con diverse esemplificazioni di rari dettagli interni al codice ed è affiancato da un breve saggio, che anticipa il più ricco commentario con lo studio dei contenuti ad opera delle professoresse Meris Monti e Maria Giovanna Fadiga, sostenuto e prefato dall’Eccellentissima Reggenza, dal Segretario di Stato alla Cultura, dagli Istituti Culturali, dalla Commissione Unesco di San Marino e dall’Ambasciata d’Italia.

San Marino, 5 giugno 2024/1723 d.f.R.