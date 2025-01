San Marino. Laboratorio Galenico di Pharmalab: cura e innovazione per gli animali

C’era una volta un problema

Immagina di essere un proprietario che affronta la sfida di somministrare una terapia al proprio animale.

Un cane che rifiuta una pillola, un gatto che scappa alla vista dello sciroppo, o un uccellino troppo fragile per i dosaggi standard.

È una situazione comune, ma non per questo meno frustrante. In questi momenti, c’è bisogno dell’aiuto di specialisti che capiscano davvero le esigenze uniche di ogni animale.

Il laboratorio galenico veterinario del Dott. Carnaroli

Proprio dietro la farmacia Pharmalab c’è un luogo speciale: un laboratorio galenico veterinario, dove il Dott. Nicola Carnaroli lavora per trasformare ogni cura standard in una soluzione personalizzata.

Grazie alla sua esperienza e alla collaborazione con consulenti tra i migliori in Italia, qui si preparano capsule, creme, sciroppi e gel transdermici studiati su misura per ogni paziente. Dall’alano al pappagallino, nessuno è troppo grande o troppo piccolo per ricevere le cure che merita.

Trasformare le sfide in soluzioni

Con materiali innovativi, aromi che piacciono agli animali e confezionamenti pratici, il laboratorio galenico di Pharmalab offre terapie semplici e personalizzate. I proprietari possono tirare un sospiro di sollievo e i loro amici a quattro zampe riescono a ricevere le cure più adatte, più serenamente.

Ogni preparazione è una testimonianza della passione e della competenza che fanno del laboratorio un’eccellenza riconosciuta anche oltre il territorio sammarinese.

Il laboratorio galenico veterinario di Pharmalab è un punto di riferimento per la cura e il benessere degli animali. Grazie a formule innovative e personalizzate, i proprietari ritrovano la serenità e rafforzano il legame con i loro amici pelosi.

Vieni a scoprire il laboratorio galenico veterinario! PharmaLab si trova in p.le Enriquez a Dogana, San Marino.

Visita il sito di PharmaLab