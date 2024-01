San Marino. L’arbitro di Serie A, Antonio Rapuano, alla riunione tecnica settimanale dell’ASA

In occasione della Riunione Tecnica fissata per la serata di ieri al San Marino Stadium, l’Associazione Sammarinese Arbitri ha avuto il piacere di ricevere la visita di Antonio Rapuano, arbitro di Serie A.

Accompagnato dal presidente della Sezione A.I.A. di Rimini Francesco Martinini, ha preso parte al consueto allenamento collettivo, presso la pista di atletica del San Marino Stadium, per poi intrattenere i numerosi presenti con una lezione tecnica di notevole spessore. Con l’ausilio di immagini inerenti a partite da lui dirette, Rapuano si è focalizzato in particolar modo sulla forza mentale necessaria alla gestione della partita e sull’importanza fondamentale del lavoro di squadra tra arbitro, assistenti arbitrali e quarto ufficiale per una direzione efficace.

Grazie alla sua chiarezza espositiva ed alla straordinaria disponibilità al confronto, Rapuano ha conquistato la platea, a cui ha lasciato un prezioso legato non solo tecnico, ma anche umano.

FSGC | Ufficio Stampa