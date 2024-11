San Marino. L’Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi” celebra la figura del patriota sammarinese organizzando un evento a Palazzo Pubblico, sabato 14 dicembre, con l’intervento del Prof. Verter Casali

San Marino, 20 novembre 2024 – L’Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”, dedicata a promuovere la memoria e i valori del grande patriota sammarinese, si presenta pubblicamente alla cittadinanza organizzando un evento speciale che si terrà sabato 14 dicembre p.v., alle ore 16:30, presso il Palazzo Pubblico.

L’incontro sarà un’occasione per rievocare non solo il pensiero del Belzoppi, figura di spicco nella difesa della libertà e dell’autonomia della nostra amata Repubblica, ma anche per approfondire tematiche centrali per la comprensione della storia, dell’identità e delle istituzioni sammarinesi.

L’evento sarà arricchito dall’intervento del Prof. Verter Casali, intellettuale autorevole ed esperto della storia sammarinese, che offrirà ai presenti una riflessione sui momenti chiave della vita della nostra comunità, soffermandosi sugli elementi che costituiscono il cuore dell’identità e delle istituzioni della Repubblica, nonché sui valori che continuano a definire il nostro Stato.

A conclusione dell’incontro, sarà offerto un aperitivo presso il Bar Guaita, in Via Antonio Onofri 3, per favorire un momento di dialogo e scambio in un’atmosfera informale.

Per una migliore organizzazione dell’evento s’invitano tutti gli eventuali interessati a confermare la propria partecipazione entro e non oltre la giornata di giovedì 12 dicembre p.v. tramite l’indirizzo email ufficiale dell’associazione: assdomenicomariabelzoppi@gmail.com .

Il Presidente dell’Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”

Dott. Dario Manzaroli