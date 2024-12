San Marino. L’Associazione Cuore Vita dona all’ISS un’auto e un defibrillatore portatile 

Rafforzare le capacità d’intervento sul territorio: è questo l’intento che ha mosso l’Associazione Cuore Vita a donare all’Istituto per la Sicurezza Sociale e in particolare al Servizio di Assistenza Infermieristica Domiciliare, un’auto con all’interno anche un defibrillatore portatile.

Questa mattina la cerimonia di donazione, con un simbolico passaggio di chiavi, alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie dell’ISS Sergio Rabini e del Direttore del Dipartimento Socio Sanitario Pierluigi Arcangeli.

Attualmente il servizio di assistenza infermieristica domiciliare, composto da 9 infermieri, segue oltre 700 assistiti su tutto il territorio sammarinese e nel corso del 2023 ha effettuato oltre 15.700 prestazioni.

“La donazione dell’Associazione Cuore Vita Sammarinese è un gesto di grande valore, che conferma l’importanza del lavoro di rete tra istituzioni e associazioni del nostro territorio – afferma il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -. Questo prezioso contributo, rappresentato da un’auto di servizio e da un defibrillatore, non costituisce solo un supporto concreto, ma anche un simbolo di fiducia verso il lavoro svolto quotidianamente dai professionisti dell’ISS. Il servizio di assistenza infermieristica domiciliare sarà così potenziato nella sua attività all’interno del nostro territorio, consentendo di effettuare interventi ancora più efficaci e tempestivi, con ricadute positive sul benessere dei cittadini e sulla sicurezza del nostro sistema sanitario. Esprimo un sentito ringraziamento all’Associazione Cuore Vita per la grande sensibilità e l’impegno da sempre dimostrati”.

“Siamo lieti di poter contribuire al potenziamento dell’assistenza infermieristica domiciliare – sostiene Marino Guardigli, Vice Presidente dell’Associazione Cuore Vita –. La nostra donazione è un gesto concreto a favore dei cittadini, ma per mantenere attive le associazioni di volontariato è fondamentale l’apporto di nuove energie. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore il benessere della nostra comunità a unirsi a noi come volontari. Solo con il sostegno di tutti possiamo continuare a offrire servizi indispensabili e a essere presenza costante sul territorio”.

“Questa donazione – rimarca il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie dell’ISS, Sergio Rabini – rappresenta un tassello fondamentale per migliorare l’efficacia e la tempestività delle nostre prestazioni domiciliari. L’integrazione dell’auto con un defibrillatore potrà, inoltre, fare la differenza in situazioni di emergenza, garantendo una risposta rapida e professionale. Ringraziamo l’Associazione Cuore Vita per la fiducia riposta nel nostro operato e ribadiamo l’importanza della collaborazione continua tra istituzioni e associazioni per il benessere della nostra comunità”.

“La generosità dimostrata dall’Associazione Cuore Vita che ringrazio – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere – oltre a essere di grande utilità, è anche un riconoscimento dell’impegno e della professionalità degli operatori sanitari dell’ISS, che hanno svolto quasi 16.000 prestazioni domiciliari solo nel corso di un anno, offrendo assistenza puntuale a centinaia di famiglie. Un intervento che si inserisce perfettamente nei contenuti del nuovo atto organizzativo ISS, che conferma quanto sia fortemente presente nelle strategie dell’Ente il potenziamento dei servizi sanitari territoriali”.

Ufficio stampa, 13 dicembre 2024