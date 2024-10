San Marino. L’Associazione di Amicizia San Marino-Cina a Pechino in occasione del 70° Anniversario del CPAFFC

La Presidente dell’Associazione di Amicizia San Marino – Cina, Barbara Terenzi, ha avuto l’onore di essere invitata ai festeggiamenti del 70° Anniversario dell’Associazione di Amicizia con i Popoli Stranieri (CPAFFC). Questo importante Anniversario rappresenta un simbolo duraturo dell’impegno della Cina nel costruire ponti di pace e comprensione tra i popoli, valori che anche la nostra Associazione condivide sempre con entusiasmo. Nella mattina di venerdì 11 ottobre, il Presidente Xi Jinping ha incontrato gli Ospiti, circa 200 ex leader e membri di organizzazioni internazionali, sottolineando che l’amicizia tra i popoli è alla base delle relazioni internazionali stabili e una forza motrice per la pace e lo sviluppo nel mondo. Ha evidenziato inoltre l’importanza di valori umani comuni come pace, sviluppo, giustizia e libertà. Nel pomeriggio dello stesso giorno, si è tenuta la Conferenza Internazionale di Amicizia della Cina, in cui il Vice Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Han Zheng, ha espresso la volontà del governo cinese a supportare il CPAFFC tra il popolo cinese ed i popoli stranieri. Sabato 12 ottobre, si è svolta la visita alla New Area di Xiong’an per conoscere da vicino i progetti di sviluppo innovativi nella provincia cinese dello Hebei, di cui la funzione principale è quella di fungere da centro di sviluppo per il triangolo economico Pechino-Tianjin-Hebei. A concludere entrambe le giornate sono stati allestiti dei banchetti conviviali in cui i partecipanti hanno potuto interagire e condividere i princìpi per favorire e sviluppare il dialogo interculturale. Questa visita ha rappresentato un’opportunità unica per riaffermare la volontà dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina di consolidare ed ampliare i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, rafforzando il dialogo e l’amicizia tra i popoli sul percorso tracciato dallo storico Presidente Gian Franco Terenzi.