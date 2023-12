SAN MARINO. L’associazione YOUth emerge come una forza dinamica nell’arena dell’impegno giovanile europeo.

Recentemente, un gruppo di tre giovani rappresentanti dell’associazione ha viaggiato attraverso Budapest, Bruxelles e Vitoria-Gasteiz. Hanno partecipato al seminario “Let’s get political” del Consiglio d’Europa, all’evento finale del progetto AI-NURECC PLUS, sostenuto dalla DG REGIO e da vari attori della macro regione Ionico-Adriatica, e al seminario “Youth as promoters of sustainability” organizzato da EYC in collaborazione con il CoE, focalizzato sulla mobilità sostenibile.

Per YOUth, questa è una delle prime esperienze in progetti di questo calibro. Il loro obiettivo principale è quello di evidenziare le nuove opportunità per i giovani e di spianare la strada verso nuovi orizzonti. L’associazione è entusiasta di partecipare a iniziative internazionali che riflettono gli ideali dell’Unione Europea, del Consiglio d’Europa e della strategia EUSAIR della regione Ionico-Adriatica. YOUth si impegna a diventare un punto di riferimento per i giovani, offrendo loro l’accesso a esperienze stimolanti e formative.

La direzione presa da YOUth rappresenta una risposta innovativa e coraggiosa alle sfide contemporanee. Attraverso la condivisione di queste nuove opportunità, l’associazione non solo motiva i propri membri, ma tende anche un ponte verso una comunità giovanile più ampia, desiderosa di scoprire nuovi ambiti e di partecipare attivamente a progetti internazionali.

Questo cammino, sebbene agli albori, è già ricco di potenzialità e promesse. L’associazione YOUth ambisce a diventare un faro di conoscenza e opportunità per i giovani che sono pronti a cogliere il cambiamento e a crescere attraverso esperienze internazionali di valore.”