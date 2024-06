San Marino. L’attacco del Tre Penne si rinforza con Tommaso Guidi

Il calciomercato del Tre Penne prosegue e dopo aver annunciato Armando Amati, Cristian Grieco e Matteo Gaiani ufficializza l’attaccante Tommaso Guidi, proveniente da La Fiorita con cui la scorsa stagione ha realizzato nove gol e quattro assist.

Guidi impreziosisce un reparto offensivo già di per sé di qualità e con la sua rapidità nelle giocate e la sua vena realizzativa vorrà sicuramente aiutare la formazione allenata da Nicola Berardi, che lo ha già allenato con le maglie di Cosmos e La Fiorita.

“Sono molto motivato per questa nuova esperienza, sono contento di essere in questo gruppo che mi auguro saprà togliersi tante belle soddisfazioni – ha debuttato Guidi -. Mi contraddistinguo in campo per dare una grande mano alla squadra, quindi spero di poter aiutare i miei compagni a segnare e a sua volta riuscire a fare tanti gol”.

Guidi è sicuramente un calciatore che conosce bene il campionato sammarinese e il Tre Penne: “Mi auguro di riuscire ad alzare qualche trofeo con questa squadra, questo è il mio obiettivo. Da quando gioco a San Marino ho sempre visto il Tre Penne nelle prime tre della classifica, per me essere qui è importante e non vedo l’ora di scendere in campo insieme ai miei nuovi compagni”.

L’attaccante vestirà la maglia numero 7 e sarà a disposizione del tecnico Berardi per la doppia sfida di UEFA Europa Conference League contro il Floriana.