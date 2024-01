San Marino. L’augurio di buon anno de Lo Stradone … di Paolo Forcellini

L’augurio dello Stradone di un buon 2024 per questo “unica” Repubblica, è quello di accettare per il momento la situazione che sta vivendo, che è il massimo a cui puo’ sperare senza che perda la speranza di potersi migliorare. Il 2024 sarà un anno ricco di sfide soprattutto quello che dovrà affrontare la politica in occasione delle elezioni. Un augurio alle nuove generazioni che devono “smettetela di lamentarvi, il mondo sarà quello che costruite voi, se esce brutto non prendetevela con la società, con le generazioni passate o chicchessia. Sappiate che qualunque sia vi somiglierà” (I. Montanelli). Infine un augurio a tutti i sammarinesi che l’anno nuovo porti felicità salute e una buona dose di fortuna.