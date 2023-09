San Marino. L’Authority Sanitaria in collaborazione con gli youtuber sammarinesi Rebby e Molly promuove una campagna di sensibilizzazione fra i giovani

L’Authority sanitaria, consapevole dell’importanza della prevenzione, sta investendo molte risorse ed energie per sensibilizzare la popolazione sammarinese, ed in particolare i giovani, sull’importanza dei corretti stili di vita.

Dalle numerose indagini di sorveglianza effettuate dall’Authority emerge un quadro alquanto preoccupante riferito allo stile di vita dei giovani: sempre più sedentari e sempre meno dediti allo sport e al movimento. Questi fattori, insieme ad una alimentazione scorretta, portano i nostri giovani ad essere sempre più in sovrappeso.

Grazie alla disponibilità di due giovani sammarinesi youtuber, Rebby e Molly, anche loro molto sensibili a questi argomenti, abbiamo avviato una collaborazione per trasmettere, ognuno con il proprio linguaggio, un messaggio importante come la correlazione fra sport e salute.

Nell’ambito della prossima partecipazione dell’Authority Sanitaria alla manifestazione sportiva “Sport in Fiera 2023” Rebby e Molly incontreranno i loro moltissimi followers, insieme a professionisti sanitari quali Dott.ssa Laura Viola –Pediatra-, Dott.ssa Clarissa Cappella –Dietista- e Dott. Andrea Venturoli –Psicologo-, per veicolare l’importante messaggio di praticare sport.

Lo stand dell’Authority Sanitaria, in accordo con Rebby e Molly, sarà arricchito di giochi e gadget; inoltre verrà dispensata la prima edizione stampata della rubrica “Pillole di Salute” che sarà dedicata, per l’occasione, proprio alla “Salute e Benessere dei giovani in età scolare – Il ruolo dello Sport-“

Questo tentativo di parlare ai giovani usando il loro stesso linguaggio è l’inizio di un nuovo progetto sperimentale che l’Authority spera di poter portare avanti nei prossimi mesi anche nelle scuole.

In attesa di altre interessantissime iniziative l’Authority Sanitaria insieme a Rebby e Molly vi danno appuntamento a “Sport in Fiera 2023”, in particolare sabato 23 Settembre alle ore 17.45 al palco centrale, dove Rebby e Molly parleranno con esperti nel campo della salute e dello sport davanti ai loro followers!