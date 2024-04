San Marino. L’autore sammarinese Michele Ghiotti è tra i 10 finalisti del Premio Calvino

L’autore sammarinese Michele Ghiotti è tra i 10 finalisti del Premio Calvino (Sezione Racconti – Call “Trame Interspecie”). Come recita il bando, il concorso, incentrato sul tema dell’ibridazione delle specie, ha invitato i partecipanti a esplorare “sogni e incubi, sacralità e violabilità, affinità ed estraneità nell’affascinante soglia tra umano e non umano: incroci con altre sensibilità e intelligenze, aperture ad altri regni della natura, presagi di nuove ecologie.”

Il racconto di Ghiotti, Carne della mia carne, occhi dei miei occhi, è stato selezionato per la finale fra oltre 913 testi pervenuti. Concorre ora per il Premio della Giuria, assegnato da un comitato tecnico, e per quello del Pubblico, basato sui voti online. Chi lo desidera ha tempo fino a domani, venerdì 26 aprile, per leggere e votare il racconto al seguente link: https://www.lindiceonline.com/letterature/premio-calvino/trame-interspecie-i-racconti-finalisti/

Michele Ghiotti (1989) è nato a San Marino, dove insegna Lettere nella scuola secondaria di primo grado. Ha pubblicato la raccolta poetica Preistoria primavera (Italic Pequod, 2021), ammessa alla fase finale del Premio Tirinnanzi 2022. Sulle riviste Crack, Carie e sulla rassegna stampa di Oblique Retabloid sono apparsi i suoi testi Diario metempsicotico e A volte l’aria è più solida del cemento. Il suo racconto La fontana è stato selezionato per il Premio Letterario L’Avvelenata 2023. Arbeitsapokalypse, semifinalista per Florence Review 2023, sarà a breve pubblicato su Blam.