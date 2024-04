San Marino. “Le cose non vanno bene”…di Erik Casali, Partito Socialista- Libera

Le cose non vanno bene, infatti, visti i risultati, stiamo un po’ peggio di 4 anni e mezzo fa, quando si insediò il Governo attualmente dimissionario, che vedeva il vecchio ed il nuovo ma soprattutto il nuovo avanzare, grazie ai tanti voti ai movimenti, che si presentavano bene, come risoluzione dei tanti problemi che aveva il Paese e che invece, salvo qualche eccezione, son rimasti tali e quali, dimostrando in certi casi che i giovani, siano peggio dei vecchi!

E che dire dell’enorme debito pubblico, il costo della vita aumentato senza aver aumentato le buste paghe, i prezzi esorbitanti del gas e delle altre utenze, dovuti anche all’ improvviso azzeramento degli utili che aveva in pancia AASS, che paiono volatilizzati, nessuno sa come?

E cosa dire sulla Sanità, che nonostante la boccata d’ossigeno fornita dal nuovo Segretario di Stato, arranca pericolosamente, con problemi che andrebbero risolti senza avere tutti questi consulenti, ma che a partire dal Direttore Generale, ci costano cifre improponibili e irrispettose di chi guadagna buste paghe che non aumentano mai, nonostante il caro-vita impietoso, che sta distruggendo i salvadanai di intere famiglie, sapendo che di questo passo, i figli non riusciranno a lasciare quanto di buono avevano ereditato dai genitori, agli stessi propri figli.

Mentre l’adesione all’Europa, continua ad essere portata avanti in una modalità che rischia di far accendere un referendum, che potrebbe abbattere un accordo su cui tutti concordano, ma alcuni con le dovute riserve, sottolineando il fatto che nemmeno i sostenitori più accaniti, ne sappiano l’intero contenuto!!

Queste considerazioni sono quelle che condividiamo con i nostri alleati politici, con gli aderenti, con la gente che incontriamo, preoccupata di come e cosa sta succedendo, e che ribadiremo ovunque, ricordando che il voto di ognuno ha effetto su tutti.

Erik Casali, lista Partito Socialista-Libera