San Marino. Le elezioni si avvicinano a grandi passi … di Emilio della Balda

Le elezioni si avvicinano a grandi passi. E’ quindi giunto il momento di scaldare i motori per la competizione che potrebbe essere anticipata alla primavera.

Il Paese è a rischio e pertanto abbiamo bisogno di un nuovo governo capace e onesto che agisca per mettere in sicurezza la Repubblica e i suoi cittadini.

Il livello culturale è piuttosto mediocre e pertanto abbiamo bisogno di un governo che abbia conoscenze e competenze, che abbia un pensiero lungo proiettato al futuro, che garantisca le pari opportunità e i diritti civili, che si batta contro la corruzione, gli interessi particolari, le infiltrazioni mafiose, il malaffare.

Sul Paese grava la pesante cappa della conservazione e pertanto abbiamo bisogno di avere candidati per il progresso, nuovi protagonisti della vita pubblica, gruppi dirigenti innovativi in tutti i settori per un cambiamento reale, persone consapevoli, rette e con senso dello Stato.

Il Paese è dominato da una cricca spietata e cinica che tira i fili del teatrino strumentalizzando, condizionando, corrompendo, portando faccendieri e loschi affari che danneggiano la Repubblica e pertanto abbiamo bisogno di una rottura netta e di una riscossa democratica, morale e politica.

A pochi mesi dalla consultazione elettorale dobbiamo diventare consapevoli di quale futuro vogliamo costruire insieme e a quali persone vogliamo affidarlo.

Il tempo stringe !