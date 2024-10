San Marino. Le mail ed i siti della Pa ieri pomeriggio in blackout.

Nel pomeriggio di ieri, un blackout ha colpito l’intera rete informatica della Pubblica Amministrazione sammarinese, rendendo inaccessibili numerosi siti istituzionali, tra cui quelli del Consiglio Grande e Generale, della Gendarmeria, della Polizia Civile e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Gli utenti hanno riscontrato l’impossibilità di accedere ai portali pubblici, ricevendo un messaggio che segnalava l’impossibilità di raggiungere i siti.

Al momento non sono state comunicate le cause del disservizio, ma si ipotizza che potrebbero emergere ulteriori dettagli nelle prossime ore. È comunque noto che San Marino sta implementando diverse innovazioni digitali per migliorare i servizi pubblici, il che potrebbe far pensare che tali disservizi siano legati a lavori in corso per aggiornare la rete digitale .

Questa mattina i siti della pa sono funzionanti.