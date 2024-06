San Marino. Le proposte di Libera per voltare pagina: sanità, casa, sociale e debito. Ciacci: “Le trasformeremo in realtà tangibile”

Il 9 giugno è ormai alle porte. Libera, con il suo Segretario e candidato Matteo Ciacci, ha presentato un programma elettorale ambizioso e dettagliato. Fra i punti salienti, spiccano sanità, casa, sociale e debito.

Riforma del sistema sanitario

Il sistema sanitario è uno dei pilastri fondamentali del programma di Libera. Matteo Ciacci sottolinea la necessità di un cambiamento profondo: “La sanità sammarinese deve essere ristrutturata per rispondere alle esigenze attuali della nostra popolazione. Dobbiamo garantire che ogni cittadino possa accedere a cure di alta qualità in tempi brevi”.

Il programma prevede una riorganizzazione del modello sanitario, puntando su una gestione efficiente affidata a dirigenti competenti e con conoscenze specifiche del contesto locale. “La politica deve limitarsi a fornire le linee guida, lasciando agli esperti il compito di gestire le operazioni quotidiane” aggiunge Ciacci.

Un altro aspetto fondamentale è la valorizzazione della medicina di base. Le strutture sanitarie devono trasformarsi in vere e proprie case della salute, promuovendo la prevenzione e uno stile di vita sano tra i cittadini. “Rafforzare la medicina di base significa investire nella prevenzione e nel benessere a lungo termine” afferma il candidato di Libera.

Politiche abitative e sociali

La questione della casa è centrale nel programma di Libera, che mira a garantire il diritto alla casa per tutti i cittadini. Matteo Ciacci spiega: “La nostra priorità è assicurare che ogni sammarinese abbia accesso a un’abitazione dignitosa. Questo significa non solo costruire nuove case, ma anche migliorare quelle esistenti”.

Per raggiungere l’obiettivo, Libera propone l’introduzione di incentivi per la ristrutturazione delle abitazioni, favorendo l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. “Vogliamo creare un ambiente in cui le famiglie possano vivere serenamente, senza preoccuparsi di spese insostenibili” dichiara Ciacci.

In ambito sociale, il programma di Libera si concentra sulla creazione di una rete di supporto per le fasce più deboli della popolazione. Ciò include servizi di assistenza per anziani e disabili, nonché programmi di inclusione per i giovani. “Dobbiamo garantire che nessuno venga lasciato indietro. Ogni cittadino deve poter contare su un sistema di supporto efficiente e solidale” afferma il Segretario.

Gestione del debito pubblico

Uno dei punti più delicati affrontati da Libera riguarda la gestione del debito pubblico. “La riduzione del debito è fondamentale per il futuro economico del nostro Paese” sostiene Matteo Ciacci. Il programma prevede una serie di misure volte a garantire una gestione trasparente e rigorosa delle finanze pubbliche.

“La nostra strategia è chiara: ridurre progressivamente il debito attraverso una spesa pubblica oculata e selettiva” spiega Ciacci. Questo include la revisione delle spese non essenziali e l’implementazione di politiche fiscali che incentivino la crescita economica e l’attrazione di investimenti.

Libera intende anche promuovere la trasparenza nella gestione del bilancio pubblico, rendendo disponibili ai cittadini tutte le informazioni relative alle spese e alle entrate dello Stato. “Solo attraverso una gestione trasparente possiamo riguadagnare la fiducia dei cittadini e creare un futuro sostenibile per la nostra economia” conclude il candidato di Libera.

Una sfida grande, ma realizzabile

Le proposte di Libera per la sanità, la casa, il sociale e il debito rappresentano una visione chiara e dettagliata per il futuro della Repubblica di San Marino. Conclude Ciacci: “La sfida è grande, ma con determinazione e una gestione oculata, Libera mira a trasformare queste proposte in realtà tangibile per tutti i cittadini sammarinesi”.

