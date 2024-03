San Marino. Le prospettive di Libera: “Verso un cambiamento sostenibile e progressista” Ciacci: “Pronti, con coerenza, a risolvere i problemi del Paese”

“In un contesto politico dove la coerenza e la fermezza sono divenuti cardini fondamentali per la cittadinanza, Libera si e? distinta negli ultimi anni come una forza di opposizione determinata, impegnata a contrastare le politiche del governo su diversi fronti cruciali”.

Va dritto al punto Matteo Ciacci in conferenza stampa. “Bilancio, sanita?, emergenze come la crisi abitativa sono stati solo alcuni dei terreni su cui il partito ha agito, proponendo soluzioni concrete”.

Tra le iniziative significative, vengono ricordati l’aumento degli assegni familiari e i miglioramenti apportati alla legge sul mutuo per la prima casa. Inoltre, il sostegno alle politiche familiari e le battaglie per il rafforzamento dei servizi medici di base e della sanita? pubblica.

Nonostante i passi avanti compiuti, il partito pero? non nasconde una certa insoddisfazione, puntando alla necessita? di delineare una prospettiva riformista e progressista.

“La politica e? a un bivio. Non servono alchimie e ricette miracolose, piuttosto la risoluzione dei problemi. Devo essere ancora piu? chiaro? Sulla sanita? Bevere non ci e? piaciuto: se Libera vincera? le elezioni dovra? fare un passo indietro. Sulla casa – prosegue Ciacci – e? assurdo che sia stato ratificato un decreto per calmierare i mutui, ma le banche ancora non sono state messe al corrente di questo!”. (…) La Serenissima, David Oddone