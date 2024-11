San Marino. Le rappresentative di nuoto e taekwondo ai 2° Malta Invitational Games

Malta ospita per la seconda volta gli Invitational Games, una competizione giovanile che quest’anno vedrà sfidarsi atleti Under 15 e Under 18. Dal 8 al 10 novembre, gli impianti sportivi maltesi saranno animati da oltre 200 giovani provenienti da 15 nazioni: Andorra, Albania, Cipro, Isole Faroe, Grecia, Guernsey, Italia, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Monaco, San Marino, Slovenia e Malta. La delegazione sammarinese sarà presente con due squadre: nuoto e taekwondo. La squadra di nuoto, guidata dal tecnico Elisa Celli e dal direttore sportivo Bruno Gennari, è composta da Ludovica Bertelli, Margherita Gregoroni, Giulia Polverelli, Elettra Torri, Maya Venturini, Alessandro Francini e Samuele Giardi. Nel taekwondo, il coach Michele Ceccaroni guiderà sette atleti: Stefano Crescentini (cintura nera 2° dan -68 kg), Samuel Tarini (cintura nera 2° dan -74 kg), Matthieu Mougeot (2° kup +87 Kg) e Michele Mezzanotte (4° kup -68 kg) nella categoria Senior. Per gli Junior, saranno in gara Thomas Albani (-48 kg), Federico Amati (-55 kg) e Achille Tentoni (-55 kg), tutti cinture nere 1^ poom.