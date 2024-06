San Marino. Le squadre del San Marino Tennis Club protagoniste nei campionati di serie D. Sabato vanno in scena le semifinali dell’Open dei Castelli

SAN MARINO. Le squadre del San Marino Tennis Club protagoniste nei campionati di categoria di serie D che tengono banco in queste settimane primaverili.

Il team di D3 maschile, dopo essersi brillantemente qualificata al termine della prima fase a gironi, ed aver superato al 1° turno dei play-off regionali il Beriv Multisport, ha perso 2-1 al secondo turno contro il Ct Parckin Cesenatico, con Samuele Gianni che ha vinto contro il 3.4 Nico Gnoli per 6-1, 6-4, portando a casa così un “positivo” di rilievo. Sconfitti Luca Bacciocchi per mano di Alessandro Terranova (6-2, 6-1) ed il doppio Longoni-Ricchi contro Terranova-Gnoli per 6-0, 6-3.

Il team maschile A, impegnata nel campionato di D4, che vede in formazione Elia Santi, capitanata da Andrea Bastianelli, ha passato la fase a gironi come seconda dietro al Tc Riccione. Stesso risultato per la squadra maschile B che ha passato i gironi da seconda: è la squadra composta da Mirko Giardi, Loris Volpinari, capitanata da Giuseppe Benedettini. La squadra C di D4, primo singolarista Benassi, capitanata da Cristian Pucci, non ha passato i gironi, penalizzata da un sorteggio particolarmente ostico.

Sul fronte nazionale sammarinese va segnalato che sono terminati i gironi dell’Open dei Castelli. Nel girone A si è qualificata come prima Borgo Maggiore e come seconda Faetano.

Nell’intenso ed equilibrato girone B si è classificata prima Acquaviva e seconda Fiorentino (a pari punti con Domagnano e Città).

Le semifinali saranno sabato e vedranno opporsi: Borgo Maggiore-Fiorentino ed Acquaviva-Faetano.

Per ogni informazione si può contattare Alessandro Giuliani (347-2242635).