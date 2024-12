San Marino. Le ultime attività della Croce Rossa Sammarinese e gli auguri di un buon Natale ed un sereno 2025

La Croce Rossa Sammarinese, nell’augurare un buon Natale ed un sereno 2025 a tutta la nostra comunità, informa che è andata a buon fine anche l’ultima operazione umanitaria, condotta in collaborazione con Carità Senza Confini.

Un carico di farmaci e presidi sanitari acquistati dalla CRS, assieme a tutti gli aiuti umanitari di Carità Senza Confini, è giunto in Ucraina ed è stato consegnato ai nostri referenti. Ciò dimostra l’efficacia della collaborazione fra le organizzazioni umanitarie sammarinesi che agiscono in sinergia, senza dirottare in piccoli rivoli gli aiuti.

L’attività del sodalizio prosegue anche con la collaborazione con l’ISS. I Volontari del Soccorso, con i mezzi CRS, continuano quotidianamente ad effettuare trasporti sanitari per il Pronto Soccorso ed i reparti ospedalieri; per le festività natalizie, è stato riattivato il presidio di soccorso in Città che è ubicato presso l’arco della farmacia ed è a disposizione dei turisti e della cittadinanza ed agisce in coordinazione con il Pronto Soccorso. Costante è anche l’assistenza sanitaria a tante manifestazioni sportive ed altrettanto frequente è il collegamento con la Croce Rossa riminese.

Prosegue infine l’attività didattica del sodalizio ed un corso per soccorritori è appena giunto al termine.

CRS