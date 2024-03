San Marino. Le “Ultime sette Parole” di Haydn. A San Marino per la Rassegna Musicale di Pasqua  2024

San Marino, 25 marzo 2024.

Secondo appuntamento con la Rassegna Musicale di Pasqua curata dall’Associazione Camerata del Titano di San Marino.

Mercoledì 27 marzo ore 21:00 presso la Chiesa di San Francesco – San Marino Città (ingresso gratuito).

L’Orchestra Camerata del Titano di San Marino diretta dal M° Augusto Ciavatta eseguirà Le Ultime Sette Parole di Cristo sulla Croce (1787), di Franz Joseph Haydn (versione per archi), composizione strumentale fra le più note del periodo pasqaule.

Le Ultime Sette Parole di Cristo sulla Croce (“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”, “In verità, ti dico, oggi sarai con me in Paradiso”, “Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre”, ”Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”, “Ho sete”, “Tutto è compiuto”, “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”) sono il “programma” di una composizione organizzata in sette sonate, con un’introduzione ed un finale. Il ritmo grave e solenne che caratterizza tutte le parti della composizione (eccetto il finale – Terremoto), descrive il lungo travaglio del trapasso, il momento drammatico narrato nei Vangeli. Haydn alla fine degli anni ‘80 del ‘700, è uno dei compositori più noti a livello europeo e accetta la commissione del Cardinale di Cadice (Spagna) per una “musica di scena” quale commento ai riti del venerdì santo, un’idea di musica lontana dalla guizzante formale alternanza “Adagio – Allegro” del suo tempo. Quindi sette composizioni con ritmo lento e solenne, senza l’ausilio del testo cantato, nelle quali Haydn utilizza “solo” gli strumenti del linguaggio musicale come melodie, silenzi, modulazioni, accenti, colori. Il risultato sono pagine strumentali misteriose, profonde, intense, dove “Ogni sonata, o ogni testo, è espresso dai soli mezzi della musica strumentale in maniera tale che solleciterà necessariamente l’impressione più profonda nell’animo dell’ascoltatore più distratto.” (F. J. Haydn).

Un concerto-rito quello in programma mercoledì 27 marzo, nel quale i brani verranno intervallati dalla declamazione delle “Parole” come motto ispiratore della musica. Le lettura sono affidata alle Monache dell’Adorazione Perpetua di San Marino che ospitano l’evento nella Chiesa di San Francesco di San Marino. Da non perdere!

Per info e prenotazioni: – cameratatitano@omniway.sm

Comunicazione: info@sanmarinoartist.com

Orchestra Camerata del Titano

L’Orchestra Camerata del Titano della Repubblica di San Marino è un complesso che cerca di coniugare la valorizzazione di composizioni inedite con le pagine più note del grande repertorio internazionale. L’elasticità di organico e la collaborazione con artisti di chiara fama, consente al complesso di coprire un ampio arco della produzione musicale che va dal repertorio barocco, al classico, al novecento storico, alla musica contemporanea, al repertorio operistico. Particolare attenzione è stata sempre posta al repertorio vocale in generale ed in particolare a quello del Teatro in Musica e all’Opera. A tal proposito ricordiamo i titoli più significativi: Acis, Galathea e Polyfemio (G. F. Händel), la prima assoluta in tempi moderni di Memet (G.B. Sammartini) eseguita a New York alla presenza del Sindaco Giuliani (2001), la prima assoluta in tempi moderni dei Concerti Spirituali (F. M. Marini Maestro di Cappella a San Marino nel 1637), Il Maestro di Cappella (D. Cimarosa), Il Barbiere di Siviglia (G. Rossini), Il Matrimonio Segreto (D. Cimarosa), Lo Speziale (J. Haydn), Rigoletto (G. Verdi), Don Pasquale (G. Donizetti), L’Elisir d’Amore (G. Donizetti). La Camerata del Titano è, inoltre, l’orchestra residente della Rassegna Musicale d’Autunno e, dal 2005 al 2009, del Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi – San Marino; vanta numerose collaborazioni con importanti solisti e direttori tra cui Gunther Neuhold, Edoardo Muller e Stefan Milenkovich; ha effettuato numerosissimi concerti, registrazioni radio televisive (Sky Classica) e incisioni discografiche per importanti etichette. Il Direttore Artistico e Direttore Stabile dell’orchestra sin dalla sua fondazione è il M° Augusto Ciavatta.