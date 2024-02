San Marino. Legali di Ercolani e Tabarrini (Asset Banca) sulla prescrizione del Commissario della Legge Alberto Buriani

COMUNICATO STAMPA

Si è concluso nella giornata di ieri l’iter giudiziario di primo grado che vedeva imputati due Commissari della Legge per gli abusi commessi contro Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini nell’ambito del procedimento penale promosso dall’ex Segretario di Stato alle Finanze Simone Celli, quando gli ex vertici di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sotto gli occhi compiacenti dell’allora maggioranza di governo, erano in procinto di compiere “l’omicidio di Stato” contro Asset Banca Spa, condotte anch’esse oggetto di accertamento penale in altro procedimento tutt’ora pendente.

Ebbene, mentre il Commissario Antonella Volpinari è stata assolta con formula piena, per presumibile assenza di dolo, nei confronti del Commissario Alberto Buriani è stato riconosciuto l’esercizio di un vero e proprio abuso dei poteri inerenti le proprie funzioni giurisdizionali finalizzato ad arrecare pregiudizio ai prevenuti Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini; infatti, riguardo a questo profilo, il Commissario Buriani è andato esente da pena solamente grazie al decorso del termine prescrizionale, che naturalmente non può cancellare come un colpo di spugna la gravità dei comportamenti commessi.

Si tratta, dopo l’annullamento delle procedure di rigore da parte del Tribunale Amministrativo, di un ulteriore ma significativo passo verso lo scoperchiamento di una verità che tutti conoscono, ma che in troppi ancora fingono di ignorare.

Repubblica di San marino, lì 09 febbraio 2024

Avv. Gian Marco Berti Avv. Rossano Fabbri