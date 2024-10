SAN MARINO. LEGENDAKAR, LA NOVITA’ DI FASCINO DI RALLYLEGEND 2024

Venticinque regine d’Africa e un pugno di campioni leggendari e guidarle e raccontarle. È la nuova, fantastica proposta di Rallylegend, con “LegenDakar”. Una esclusiva rassegna statica e dinamica sulla storia della iconica maratona africana, con Jacky Ickx, Ari Vatanen, Jutta Kleinschmidt e Miki Biasion.

Una collana di perle. Africane. Come la Dakar. Anche se oggi Dakar significa anche tracciati sudamericani e arabi, senza perdere granché del suo fascino originario.

La stessa attrattiva che Rallylegend eserciterà con LegenDakar, venticinque splendide regine d’Africa che raccontano la storia di una gara epica. La racconteranno insieme alla viva voce di alcuni dei grandi dominatori di una gara spesso al limite delle possibilità umane. Jacky Ickx, Ari Vatanen, Jutta Kleinschmidt e Miki Biasion sono quattro veri monumenti della Dakar. E saranno a San Marino non solo per parlare delle loro grandi vittorie, ma anche per guidare di nuovo quelle vetture dagli allestimenti iconici e i mitici fuoristrada su un percorso dedicato da Rallylegend e sulla The Legend.

Sarà questo il momento clou di LegenDakar: la Dakar Stage. Venerdì’ 11 ottobre alle ore 15:30, le vetture della Legend Dakar usciranno dal Rallylegend Village “in colonna” per dirigersi ad Acquaviva dove alle ore 15:45 effettueranno un passaggio in parata su un tratto sterrato di 2 km. Imperdibile. Al termine i partecipanti rientreranno a Rally Village per il talk show dedicato, con tutti i grandi protagonisti presenti.



Saranno poi altre le occasioni di vederle all’opera, a più riprese, sulla “The Legend” , mentre la mostra statica a Rally Village sarà permanente.

Due dozzine di meravigliose vetture “dakariane” sono state radunate dalla ricerca approfondita di Vito Piarulli. Un omaggio ad un mito parallelo a quello dell’epopea dei rally. Coprendo un arco temporale che segue l’evoluzione dei mezzi per le gare africane e che, a Rallylegend, si dipana dalla Porsche 953 Rothmans del 1984, quella del quarto posto di Jacky Ickx che la guiderà a San Marino, fino alla vincitrice più recente, l’avveniristica Audi RS Q e-tron trionfatrice con Carlos Sainz Sr e Luca Cruz. Ari Vatanen ritroverà le Peugeot e le Citroen dei suoi trionfi. Delle tre vittorie consecutive dal 1989 al 1991. Con la Peugeot 405 T16 GR “vestita” Pioneer, poi Camel e con la Citroen ZX ancora in livrea Camel, tutte presenti a Rallylegend, in mostra e in azione. Con Jutta Kleinschmidt, LegenDakar si apre al capitolo Mitsubishi, altra icona della gara africana. E la pilota tedesca, una delle poche ad avere affrontato la maratona africana anche in moto è l’unica donna ad averla vinta, nel 2001. A San Marino ritroverà proprio la Mitsubishi Pajero del suo trionfo. Non ha partecipato alla Dakar, ma gareggia nei rally la modella ucraina Inessa Tushkanova che sarà al volante di una Mitsubishi Pajero T2 ex Dakar assistance 2005, vettura gemella di quella che piloterà Carlo Boroli.

Sono tante altre le vetture che si potranno vedere a Rallylegend e che, ben difficilmente si potranno rivedere, tutte insieme, in altre occasioni. Per cui non si può perdere LegenDakar.

Ci sarà la Mitsubishi Pajero di Pierre Lartigue nella Dakar 1988, la Mercedes G280 del 1989 colorata Chesterfield di Clay Regazzoni, poi ancora Porsche 911 Dakar, due potenti camion Man, altri Mitsubishi Pajero, tra cui l’MPR51 del 1996, che hanno segnato varie epoche della gara africana, la Pandakar della Dakar 2007 di Miki Biasion. E tante altre ancora, che scoprirete, con stupore, a Rallylegend. A LegenDakar.