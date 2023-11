San Marino. “LeggiAmo con Gigio Valigio” edizione 2023-24

I Lettori con la Valigia, in collaborazione con la Ludoteca Pologioco, hanno il piacere di presentare nuovamente l’iniziativa di letture sul territorio, patrocinata dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, dal titolo:

“LeggiAMO con Gigio Valigio”

In seguito al successo della terza edizione estiva di “Un Monte di Libri”, i volontari riprenderanno il loro operato di promozione di lettura a cadenza settimanale, rivolto specialmente alle bambine e ai bambini di fascia 3-6 anni, accompagnati da famigliari, amici e conoscenti di tutte le età!

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ed hanno inizio alle ore 17 in ben tre zone della Repubblica, nello specifico: dal 14 novembre 2023 al 28 maggio 2024 ogni martedì a Domagnano presso “Casa Terenzi” (Via G. Carducci, 13); dal 16 novembre 2023 al 25 gennaio 2024 ogni giovedì a Fiorentino presso il Centro Sociale (Via La Rena); e nel nuovo anno, dal 1 febbraio al 30 maggio 2024, ogni giovedì a Dogana presso il Centro Sociale (P.zza M. Tini, 7).

Quest’anno un’importante novità, la Biblioteca di Stato sarà presente agli appuntamenti del Martedì a Domagnano, dalle 16,45 alle 18,00, con il servizio di prestito libri.

Il gruppo dei Lettori con la Valigia vede l’introduzione di ben 14 nuovi volontari (tra cui due giovanissime liceali) che non vedono l’ora di mettersi in gioco affiancando i colleghi che da ormai 3 anni portano avanti questo importante progetto.

È nella passione per la lettura e nella volontà di trasmetterla che hanno trovato la giusta motivazione per intraprendere questo percorso insieme. Con l’obiettivo quindi di incoraggiare l’amore per i libri sin da piccoli, Gigio, i lettori e tutti coloro che collaborano a questa iniziativa, ovvero gli Istituti Culturali, la Biblioteca di Stato, i Centri Sociali e la Giunta di Castello di Domagnano, attendono grandi e piccini alla scoperta di nuove storie: siete tutti invitati a vivere emozionanti avventure guidati ancora una volta dalle loro voci.

Si allega la locandina dell’iniziativa.

Per maggiori informazioni circa gli eventi che coinvolgono il gruppo, vi invitiamo a consultare le pagine Facebook e Instagram dei Lettori con la Valigia, gestite direttamente dai volontari.

A disposizione per ulteriori chiarimenti: 0549883965 (Ludoteca di Acquaviva).

I Lettori con la Valigia e la Ludoteca Pologioco