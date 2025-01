San Marino. Lettera al direttore. Centro Uffici, a cosa è servito il cantiere da 600.000 euro? … di un cittadino preoccupato

Gentile Direttore,

vorrei condividere con Lei e con i lettori una riflessione che mi lascia perplesso, e credo possa interessare molti cittadini.

Ci siamo ormai abituati a convivere con cantieri di lunga durata e costi elevati per interventi di manutenzione o ristrutturazione su edifici pubblici. È comprensibile che strutture di una certa età richiedano investimenti per garantire sicurezza, decoro e funzionalità. Però, mi chiedo: a cosa è servito mantenere un cantiere aperto per quasi un anno, spendendo circa 600.000 euro per sistemare il rivestimento esterno del Centro Uffici, se poi, ogni volta che si prevede un po’ di vento, la Protezione Civile si sente in dovere di transennare l’intera area come se lo stabile fosse ancora in stato di pericolo?

Questa situazione pone diverse domande che credo meritino risposte.

Prima di tutto, i lavori eseguiti sono stati davvero efficaci? Hanno realmente risolto i problemi di sicurezza che affliggevano la struttura? La spesa affrontata, che non è certo irrilevante, rappresenta un investimento importante per la comunità, e sarebbe doveroso che i cittadini, che con le loro tasse hanno finanziato questi interventi, siano rassicurati sull’effettivo risultato ottenuto.

Se la necessità di transennare l’area persiste, significa che qualcosa non ha funzionato. Ci troviamo di fronte a un problema di progettazione, esecuzione, o supervisione dei lavori? E se qualcosa è andato storto, chi se ne assume la responsabilità? Le autorità competenti devono rispondere a queste domande per chiarire la situazione e, se necessario, intervenire nuovamente per garantire la sicurezza dell’edificio e delle persone che si trovano nei suoi pressi.

Un altro aspetto da considerare è quello della prevenzione e della gestione del denaro pubblico. È accettabile che, dopo un investimento così consistente, ci si trovi ancora a dover adottare misure precauzionali straordinarie? Le transenne rappresentano un costo, non solo economico, ma anche in termini di immagine: comunicano insicurezza e inefficienza, minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni che gestiscono queste opere.

Non voglio credere che ci si sia limitati a una soluzione temporanea, sapendo che il problema non sarebbe stato completamente risolto. È quindi fondamentale che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che si adottino provvedimenti per risolvere definitivamente la questione.

Inoltre, sarebbe utile che le autorità preposte spiegassero ai cittadini cosa è stato fatto durante il cantiere, quali criticità sono emerse, e perché, nonostante l’intervento, si continui a ricorrere a misure di emergenza come le transenne. La trasparenza su questi temi è essenziale per evitare dubbi e speculazioni.

Confido che si possa dar voce a questa richiesta di chiarezza, che non è solo mia, ma di molti cittadini che si interrogano sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulla gestione dei lavori pubblici.

Grazie per l’attenzione e per lo spazio che vorrà dedicare a questa riflessione.

Un saluto cordiale,

Un lettore attento e preoccupato