San Marino. “LETTURE DI BUON NATALE” in Biblioteca di Stato. Sabato 16 dicembre 2023 dalle ore 16.30 alle 17.30 e dalle ore 17.30 alle 18.30

Questo evento natalizio presso la Biblioteca di Stato si terrà sabato 16 dicembre 2023. Saranno organizzate le “Letture di Buon Natale con Gigio Valigio” dalle ore 16.30 alle 17.30 e dalle ore 17.30 alle 18.30. I lettori volontari presteranno le loro voci per raccontare meravigliose avventure e storie divertenti per bambini da 3 a 6 anni e oltre. I posti per l’evento sono limitati, quindi è consigliabile chiamare al numero 0549882490 per ottenere informazioni e iscriversi. La Biblioteca di Stato si trova in Contrada Omerelli 13, presso Palazzo Valloni, nel centro storico di Città. Non perdete l’opportunità di trascorrere un pomeriggio natalizio magico con gigio Valigio e tante storie affascinanti!

