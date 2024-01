San Marino. Libera: emergenza casa e caro affitti, l’incontro con i Consumatori

La difficoltà a trovare una casa è un problema che in questi anni Libera ha più volte affrontato. Affitti impossibili, tassi per mutui fuori dal comune, indisponibilità degli immobili, mercato bloccato e di conseguenza una coppia o una persona con uno stipendio medio fatica ad avere una casa che sia di proprietà o in affitto.

Abbiamo migliorato, con le nostre proposte, la legge sul mutuo prima casa aumentando l’importo finanziabile a 170.000€ e agevolando di più il rimborso sugli interessi, abbiamo fatto approvare l’osservatorio immobiliare per avere dati, prezzi del costruito sul territorio. Un’altra analisi che chiediamo con forza riguarda la politica delle residenze, in particolare di quelle atipiche, 106 a giugno 2023, che creano distorsioni nel mercato: alzano i prezzi degli immobili, stimolano i proprietari ad affittarli proprio ai residenti atipici che spesso non ci vivono costantemente.

L’incontro con le Associazioni dei Consumatori e’ stato molto utile e rafforza la nostra convinzione che la politica della casa e’ la priorità per il nostro Paese, i nostri Giovani.

Libera