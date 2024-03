San Marino. Libera: Ex correntisti CIS tra governo inerte e promesse disattese

E’ notizia delle scorse settimane che il ricorso presentato da diversi ex correntisti di banca CIS dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro la decisione di convertire in titoli di Stato decennali i loro risparmi già convertiti in obbligazioni BNS è stato preso in esame e che è stato avviato l’iter dando comunque termine ai ricorrenti ed allo Stato di valutare soluzioni transattive. A quanto risulta i correntisti hanno manifestato disponibilità, a fronte della formalizzazione di un crono programma preciso di prossime liquidazioni dei titoli, a definire la pendenza con conseguente rinuncia ai ricorsi. A tale manifestazione di disponibilità non sarebbe stato dato riscontro.

Per tali ragioni si richiede

1. Se corrisponde al vero che i correntisti CIS avevano manifestato la disponibilità a transigere amichevolmente i ricorsi presentati alla Corte Europea a fronte di garanzie formali su tempistiche e modalità di liquidazione dei propri risparmi;

2. Se corrisponda al vero che già programmate procedure di riacquisto dei titoli attraverso la liquidità a disposizione di SGA all’esito delle attività di recupero poste in essere siano state bloccate in considerazione della pendenza dei ricorsi presso la CEDU considerato che tale atteggiamento si porrebbe in contrasto con l’ordine del giorno approvato da tutti i gruppi consiliari in data 19.09.2023 in cui si impegnava il Governo .a prestare attenzione affinché l’utilizzo delle somme rivenienti dal realizzo degli attivi sia destinato a piani di riacquisto dei titoli di Stato emessi a favore degli Ex Correntisti di Banca Cis e, in caso contrario, quali siano le iniziative che il Governo intende porre in essere;

3. Se siano stati adottati provvedimenti da parte della Segreteria competente o di SGA funzionali “a tenere informati gli ex Correntisti di banca CIS attraverso percorsi di trasparenza sull’andamento della realizzazione degli attivi e sulle decisioni conseguenti ed in che forma” come si era impegnato il Governo a porre in essere sempre a mezzo dell’ordine del giorno del 19.09.2023 e, in caso contrario, quali siano le iniziative che il Governo intende porre in essere;

4. Si richiede se siano stati adottati atti normativi o regolamentari funzionali a vincolare, secondo criteri di progressività e proporzionalità, quanto oggetto di recupero da parte della struttura di SGA dal patrimonio di Banca CIS e da altre azioni di recupero al rimborso, in via prioritaria, dei risparmiatori e, in caso contrario, quali siano le iniziative che il Governo intende porre in essere;

5. Si richiede, per valutare gli esatti termini delle possibili operazioni di riacquisto ad oggi, di conoscere l’entità delle risorse attive attualmente a disposizione di SGA e quelle che si prevede di incassare nel prossimo semestre;

6. Si richiede di conoscere il saldo dei conti correnti attiviad ogni fine mese da gennaio 2023 od oggi;

7. Si richiede di conoscere l’importo delle spese sostenute per il funzionamento e l’operatività della società di gestione degli attivi ex BNS con dettaglio dei costi relativi a gestione della struttura e dipendenti, consulenze ed altre voci;

8. Si richiede che venga messo a disposizione il bilancio provvisorio al 31.12.2023 ed il Bilancio 2022, verbale assemblea soci e nota integrativa che non risultano depositati presso gli uffici competenti chiedendo, altresì, la ragione di tale mancato adempimento.

9. Si richiede l’esatta entità dei crediti ed il valore delle immobilizzazioni vantati da BNS nel loro valore totale e complessivo e indicazioni, con riferimento alle singole posizioni, su tempistiche e prospettive di recupero, valorizzati al febbraio 2024, specificando altresi tutto il programma di cartolarizzazione npl, asset ceduti, valori di realizzo per Sga effettivi o presunti.

10. Si richiede di conoscere se sia intenzione del Governo, nell’ottica di regolamentare le procedure, prevedere uno specifico fondo presso il quale accantonare quota parte delle somme recuperate da destinare con cadenza fissa al rimborso dei risparmiatori

Si richiede risposta scritta

Gruppo Consigliare Libera