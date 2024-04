San Marino. Libera: ”Famiglie sotto pressione: l’incremento dei mutui e l’appello di Libera”

Abbiamo sottolineato piu volte il disinteresse mostrato dall’Esecutivo per le questioni legate al carovita e all’emergenza casa. L’incremento dei mutui, in particolare, dovuto all’innalzamento dei tassi, è una fra le più impellenti fra queste questioni: alcune persone hanno visto aumentare di 5-600€ al mese la propria rata, cifre assolutamente non sostenibili per chi ha redditi normali.

Dopo varie proposte di intervento da parte di Libera e’ stato emesso, alcuni mesi fa, un Decreto che contiene misure di mitigazione sui tassi di interesse dei mutui ipotecari, con l’obiettivo di tutelare le famiglie maggiormente colpite dalla crisi economica attuale.

Un Decreto che, dopo vari solleciti, e’ stato ratificato il 19 Marzo con data 31 Marzo come scadenza per presentare le domande. Un lasso di tempo troppo breve che insieme alla scarsa comunicazione con gli stessi istituti di credito ha praticamente reso inefficace l’intervento come sostenuto anche dall’Unione Consumatori Sammarinese.

Libera ha ricevuto tantissime segnalazioni in questo senso e crede che questo provvedimento debba essere una delle priorità da affrontare nella prossima legislatura insieme all’ Icee, per poter rendere gli interventi pubblici a favore delle politiche sociali equi e sostenibili.

Individuare le vere priorità per la cittadinanza, essere concreti, condividere le soluzioni con gli attori coinvolti e comunicarlo in maniera chiara: è questo il metodo che dobbiamo portare avanti in futuro per ridare fiducia ai nostri concittadini

Libera