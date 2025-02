San Marino. Libera. Progetto di Legge sull’emergenza casa: prime risposte concrete

Libera esprime grande soddisfazione per l’esame in aula in prima lettura del Progetto di Legge sull’emergenza casa, presentato dal Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci. Questo importante passo rappresenta un segnale forte e chiaro della volontà di affrontare una delle questioni più urgenti e sentite dalla nostra comunità.

Il tema dell’emergenza abitativa è da tempo al centro del dibattito pubblico e, oggi più che mai, risulta fondamentale adottare misure concrete per garantire a tutti i cittadini sanmarinesi l’accesso a un’abitazione dignitosa. La proposta di legge, che prevede interventi mirati per sostenere le famiglie in difficoltà e promuovere politiche abitative sostenibili, è un passo decisivo verso la costruzione di un futuro più equo e inclusivo per il nostro Paese.

Libera riconosce l’impegno del Governo e per aver messo al centro dell’agenda politica un tema così cruciale. Siamo fiduciosi che il dibattito in commissione continuerà a essere costruttivo, anche grazie agli analoghi progetti di legge presentati dalle opposizioni, e che le proposte avanzate possano tradursi in azioni concrete e tempestive.

In un momento storico segnato da importanti sfide economiche e sociali, è fondamentale unire le forze per garantire a tutti i cittadini le opportunità di cui hanno bisogno. Libera continuerà a monitorare l’evoluzione di questa legislazione e a contribuire attivamente al dialogo, affinché si possano realizzare interventi efficaci e duraturi.

Libera – San Marino