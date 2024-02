San Marino. Libera-Psd-Ps: mutui a tasso variabile più leggeri, priorità alla ratifica del Decreto

In un periodo segnato dal crescente caro vita, molte famiglie sammarinesi si trovano a fronteggiare situazioni finanziarie difficili. Il peso dei mutui ipotecari, in particolare, è diventato una fonte di preoccupazione crescente, a causa dei rialzi dei tassi di interesse che incidono significativamente sul bilancio dei nuclei familiari. In questo contesto, l’approvazione del Decreto Delegato n.198 del 29 dicembre 2023 rappresenta un provvedimento di grande importanza. Esso mira a fornire un concreto sostegno ai cittadini, introducendo misure di mitigazione sui tassi di interesse dei mutui ipotecari, con l’obiettivo di tutelare le famiglie maggiormente colpite dalla crisi economica attuale.

Libera, Psd e Ps hanno compreso appieno l’importanza e l’urgenza di questo decreto. La proposta di mitigazione dei tassi di interesse è vista come un passo vitale verso la protezione del benessere economico dei cittadini sammarinesi, in un momento in cui il sostegno alle famiglie non è soltanto necessario, ma dovuto.

Il momento richiede azioni decise Libera, Psd e Ps si impegnano per garantire che questo provvedimento diventi effettivo al più presto, offrendo così un supporto tangibile e necessario.

In attesa della convocazione del Consiglio Grande e Generale, si invitano tutte le forze politiche a valutare con la massima attenzione l’importanza e l’urgenza di questo provvedimento, chiedendone la ratifica prioritariamente in ordine del giorno e a sostenerlo col voto.

Libera

Psd

Ps