San Marino. Libera sulla giornata europea x la vita indipendente 

Il 5 maggio si celebra la Giornata Europea per la Vita Indipendente promossa da ENIL European Network for independent Living, un’occasione significativa per riflettere sull’importanza dell’autonomia e dell’inclusione per le persone con disabilità. Questa giornata rappresenta un momento chiave per promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti delle persone con disabilità e sull’importanza di politiche e pratiche che supportino una vita indipendente.

Libera nella legislatura appena terminata ha presentato un progetto di legge proprio sul tema che però non ha visto l’avanzamento del suo iter per via di un Governo che non ha certamente dato priorità a queste tematiche.

Crediamo, infatti, che senza un impegno politico per migliorare, numerose persone rimangono escluse dalle opportunità fondamentali per una vita dignitosa e inclusiva. La questione della vita indipendente, dell’autodeterminazione, della libertà, in sostanza dell’idoneo sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie è vitale ed è stata totalmente trascurata.

Sul progetto di vita indipendente, Libera intende superare la mera assistenza sanitaria e guarda anche alla possibilità della persona disabile di poter gestire il proprio futuro e introduce figure come l’assistente personale.

Questo include anche l’accesso a tecnologie assistive, il supporto personale personalizzato, l’eliminazione delle barriere materiali e immateriali.

Libera vuole quindi celebrare questa occasione continuando il suo impegno nella costruzione di una società più inclusiva, senza lasciare indietro nessuno e ponendosi in una dimensione di ascolto delle istanze provenienti dai cittadini e dalle associazioni.

Libera