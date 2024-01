San Marino. Libera: vogliamo un cambiamento radicale nella sanità e non si faccia campagna elettorale con la salute dei cittadini 

In questa legislatura Libera si è fatta portavoce della cittadinanza nel pungolare il Governo su tutta una serie di criticità del nostro Paese, in particolare su quelle legate alla sanità che continua a preoccuparci e sulla quale abbiamo fatto numerose proposte di miglioramento.

Crediamo che anche i recenti comunicati trionfalistici lascino onestamente il tempo che trovano, sono infatti solo utili a creare aspettative o sono solo più funzionali alla ormai prossima campagna elettorale.

Una cosa e’ certa: il tandem Dc-Rete non ha funzionato alla guida politica della sanità.

Sono state fatte scelte sbagliate sul Comitato Esecutivo svilendo un senso di appartenenza dell’Iss da sempre baluardo per il nostro servizio, si è data priorità al progetto del Nuovo Ospedale che non ha visto nessun passo in avanti concreto a discapito del rafforzamento della medicina di base sul territorio come proposto da Libera, non si è riusciti a rendere il nostro sistema attrattivo sia sul piano strutturale che più specifico per il comparto medico.

Le risorse del Bilancio dello Stato destinate all’Iss sono state gestite in maniera poco oculata, con consulenze farlocche e senza un progetto chiaro, le lunghe liste di attesa sono sotto gli occhi di tutti e il nuovo atto organizzativo non ha ancora visto la luce nonostante si continui ad annunciarlo.

Così come vi è forte preoccupazione sulla situazione dei servizi socio sanitari, da sempre fondamentali per la cura e la tutela delle persone più fragili, che oggi però, per alcune scelte politiche inadeguate, rischiano di non essere più un fiore all’occhiello.

Libera pretende un cambiamento, vuole chiarezza e trasparenza e intende contrastare in tutti i modi un approccio verticistico e privo di qualsiasi pensiero e visione delle politiche socio sanitarie che questo Governo ha messo in campo.

Libera lavorerà per un cambio radicale all’interno dell’ISS valorizzando le esperienze e le professionalità presenti nel nostro Istituto per la Sicurezza Sociale.

Libera

_Gruppo di lavoro Nuova Giustizia Sociale_