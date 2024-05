San Marino. L’impegno di ALLEANZA RIFORMISTA per il rafforzamento e l’integrazione delle misure legislative dedicate alle persone con disabilità.

In occasione della Giornata Europea della Vita Indipendente, noi di Alleanza Riformista ribadiamo il nostro impegno per il rafforzamento e l’integrazione delle misure legislative dedicate alle persone con disabilità.

Il nostro obiettivo è garantire che le persone con disabilità possano godere di pieni diritti e opportunità in ogni settore della vita, inclusi istruzione, lavoro e vita sociale.

Ci impegniamo a lavorare per una migliore comprensione delle esigenze delle persone con disabilità, considerando tutti gli aspetti della loro vita per migliorare l’accesso ai servizi e la qualità della loro esistenza. Con l’obiettivo di favorire una maggiore inclusione sociale e lavorativa, proponiamo di intensificare le politiche attive e le tutele per le persone più vulnerabili.

Una San Marino più equa e inclusiva si riflette nel nostro programma della coalizione “Democrazia e Libertà” e nelle politiche che intendiamo promuovere.

Sottolineiamo che l’autonomia personale non consiste semplicemente nell’abilità di svolgere le attività quotidiane senza aiuto, ma include anche il diritto di ogni persona di fare scelte relative alla propria vita e di impegnarsi attivamente nella comunità, garantendo pari opportunità. Questo concetto è profondamente collegato ai diritti fondamentali come la libertà di scelta, l’autodeterminazione e l’uguaglianza delle opportunità, pilastri indispensabili per la struttura di una società contemporanea e inclusiva, culminando nella parità di condizioni per tutti.

Riconoscendo la necessità di un impegno concreto e continuativo, ci impegniamo a sostenere e potenziare le misure legislative, eliminando gli ostacoli che ancora impediscono una piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e lavorativa del Paese

San Marino il 4 maggio 2024

ALLEANZA RIFORMISTA